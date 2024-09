Capitán Oscar Mojica, nuevo salpicado en las ‘chuzadas’ a exempleadas de Laura Sarabia

Judicial

Recientemente el policía Alfonso Quinchanegua, acusado de presentar informes falsos para sustentar las interceptaciones ilegales de las que fueron víctimas Marelbys Meza y Fabiola Perea, ambas exempleadas de Laura Sarabia, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual aceptó su culpabilidad y se comprometió a colaborar con la justicia.

En el primero interrogatorio que rindió ante la Fiscal del caso Cindy Hernández, Quinchanegua reveló que la orden de ‘chuzar’ los celulares de Meza y Perea, fue impartida desde la Presidencia de la República. También mencionó un nombre hasta ahora desconocido en el caso.

El policía Alfonso Quinchanegua dijo que las interceptaciones ilegales se habrían planeado y ejecutado en varias reuniones en el piso 13 de la DIAN, edificio contiguo a la Casa de Nariño. La reunión clave fue día 2 de febrero de 2023.

“En la reunión, cuando estuvimos el señor mayor Duván y los demás personal, obviamente manifestaron que tocaba interceptar, pero el señor mayor era insistente en que se debía hacer o hacer esa interceptación a esos números para obtener esa información, porque, lo que le manifiesto, doctora, la orden era de Presidencia, o el caso era de Presidencia”.

Aquí aparece el nuevo mencionado, el capitán Oscar Leandro Mojica Cordón:

“En el transcurso, cuando nos fuimos trasladando a la oficina en el carro, yo le manifesté al señor capitán Mojica lo mismo, ‘que no interceptábamos esos números’, y él insistía en que tocaba interceptarlos. En la oficina, también, cuando se estaba realizando el informe, cuando estaba realizando ese informe, otra vez le manifesté y me dijo que ‘dejara el miedo’, que necesitaba que tramitáramos eso porque si no íbamos a tener consecuencias”.

Al final de esta diligencia Quinchanegua pidió a la Fiscalía protección para él y su familia.