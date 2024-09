¿Verdadero o falso? Truco para tener un wifi rápido con tan solo un trozo de papel: pasos

La conexión a fidelidad inalámbrica, conocida coloquialmente como ‘Wi-fi’, funciona a través de ondas de frecuencias inalámbricas, estas suelen tener diferentes intensidades, puesto que, trabajan con rangos de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. (Gigahercio). Según expertos, si la red tiene más frecuencia, obtendrá mayor velocidad.

Existen diferentes compañías que le brindan a las personas, tener un acceso a internet de manera inalámbrica, son ellos mismo los que tienen la posibilidad de escoger el plan de internet que más les llame la atención. No obstante, en ocasiones el rango de velocidad del internet no es bastante fuerte, esto puede suceder porque el sector u hogar no cuenta con una cobertura adecuada.

¿Cuál es la red de internet más rápida?

Si usted se encuentra en trámite para contratar una entidad prestadora de servicios de internet, deberá tener en cuenta otros aspectos además de valor del plan. De acuerdo, con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), una conexión básica de internet es de 100 Mbps.

Si ya la persona busca obtener más velocidad, puede intentar comprar un plan donde trabaje un 1 gigabit por segundo (Gbps) de velocidad de descarga, o 1000 Mbps.

¿Cómo saber la velocidad del internet?

En internet, se ha encontrar diferentes trucos para que la red Wifi tenga más poder, sin embargo, sus resultados no siempre son lo esperado. Si busca tener una red de internet más rápida lo primero que debe tener en cuenta es realizar un estudio de velocidad, esto lo puede hacer usted mismo, al ingresar en Google y buscar ‘Prueba de Velocidad’.

Le recomendamos que a la hora de realizar el test, la página sea confiable, existen empresas colombianas que cuentan con su propia prueba como lo es el caso de Tigo y Claro.

Truco para tener un Wi-fi rápido con papel aluminio

Uno de los trucos más populares y comentados en las redes sociales, es el del papel aluminio. Puesto que, se ha explicado que, este material ayuda a que las ondas de radio sean más potentes. De acuerdo con la física, esto sería cierto, ya que esta es uno de los principios básicos de esta ciencia ante la tecnología radiofrecuencia.

Para realizar este truco, usted deberá contar con una cartulina de 40 x30, unas tijeras, papel aluminio y el router del internet.

Pasos para tener el Wi-fi más rápido

A la cartulina deberá realizarle con las tijeras un corte circular para que se sostenga.

Luego deberá cubrir toda la cartulina con papel aluminio, intente que el papel no quede con ninguna arruga.

intente que el papel no quede con ninguna arruga. Luego con otro pedazo de cartulina puede crear un soporte para que no se mueva.

Para finalizar, deberá ubicar la estructura en la parte de atrás del router.

