El planeta está dañado a un punto donde ya el desarrollo sostenible no es posible: Experto

En Caracol Sostenible estuvo Eduard Müller, presidente y rector de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. El experto dejó claro que se debe hablar de regenerar las capacidades planetarias y que ve problemático el tema de la restauración.

Adicionalmente, explicó la importancia de explicar la sostenibilidad basada en los contextos y culturas, así como la promoción de un desarrollo del bienestar, donde la ciudadanía sea feliz.

¿Restauración o regeneración, qué es lo mejor para la sostenibilidad?

El experto se definió como un dramático en términos de cómo evalúa la situación actual del planeta. “Creo que el tren de la sostenibilidad partió de la estación hace 20 años y no nos subimos en el. En este momento el planeta está dañado a un punto donde ya el desarrollo sostenible no es posible”

Sin embargo, Müller explicó que aún se puede trabajar por salvar el planeta, pero no es una tarea sencilla. Comentó que es necesario “realmente regenerar las capacidades planetarias. A mí no me atrae mucho entrar a discusiones de definiciones. Sin embargo, el tema de restauración para mí sigue siendo un concepto de un paradigma anterior, porque es prácticamente imposible restaurar un ecosistema.”

“Por eso prefiero hablar de regeneración, que es generar un sistema funcional a futuro, que no necesariamente tiene que ser el que existía antes”, explicó el experto.

Adicionalmente, el docente señaló que en la restauración se debe buscar un área lo más intacta posible y tratar de copiar lo que hay en esa área. Pero para el experto esta no necesariamente es una estrategia adecuada, porque se pueden construir ecosistemas que sean funcionales a nivel de paisajes.

Para lograrlo, según el profesor, es necesario de un trabajo bioregional, donde la función ecosistémica se puede regenerar y pueda brindar los servicios necesarios para favorecer el florecimiento de la vida.

Regeneración: ¿qué aportes tiene a lo social en la sostenibilidad?

Para el experto, es importante que la sostenibilidad, que es esa conjunción entre lo social, lo económico y lo ambiental, tenga en cuenta lo político, lo cultural y lo espiritual. Por tanto, sugiere que quienes manejan este tema sepan educarlo teniendo en cuenta el contexto.

A su vez, enfatizó en que es importante que los ciudadanos de manera individual y culturalmente entiendan la importancia de la regeneración, porque sin esto es imposible lograrlo para evitar una mayor crisis en el planeta.

En medio de esto, comentó que hay una preocupación importante sobre la consolidación de las culturas, pues el consumismo y las redes sociales la están afectando en temas de familia, folklore y más. “Para los europeos y los nórdicos la cultura son las artes, los teatros, la música. Pero para América Latina, Asia y África la cultura es la amalgama de una comunidad, es lo que nos da orgullo, autoestima, e identidad. Entonces esa cultura está haciendo lavada o destrozada mucho más rápido que la biodiversidad.”

¿Cuál puede ser el equilibrio entre el sistema actual de desarrollo sostenible y consumismo?

Sobre este punto, el profesor comentó que tradicionalmente ha estado presente la idea de que el hombre es superior sobre la mujer y la naturaleza. No obstante, dejó claro que esa mirada no puede continuar y que la verdadera transición que se debe hacer es que la sociedad humana esté al servicio de la naturaleza, la nuestra y la de todos.

“Si vamos a decir que no es posible disminuir el consumismo, vamos a vivir menos años en el planeta, porque ya cruzamos los puntos de inflexión. No necesariamente para ser felices hay que ser consumidores y sobre todo no necesitamos tener una pantalla en cada cuarto o cambiar todos los años de celular. Esas cosas realmente no mejoran la calidad de vida, la gente realmente no vive feliz con productos con obsolescencia programada”, explicó.

Así las cosas, el experto indicó que el desarrollo debe ser enfocado al desarrollo del bienestar