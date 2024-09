Presidente Petro se retracta por afirmación en caso Vargas Lleras

Colombia

El presidente Gustavo Petro emitió un comunicado en el que, según sus palabras, se retracta de las afirmaciones que hizo y que involucraban a la familia Vargas Lleras en presuntas irregularidades del sistema de salud.

Luego de que el consejo de estado ordenara al primer mandatario echar para atrás sus comentarios sobrer un presunto desfalco millonario en la Nueva EPS, el mandatario aseguró:

”Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace.”

Sin embargo, el jefe de estado solicitó la aplicación de objeción de conciencia amparándose en el artículo 18 de la Constitución, y pide que no se le obligue a cumplir con una orden judicial que considera contraria a sus principios y a los intereses del país.

“Sé que como servidor público debo someterme al ordenamiento jurídico, no obstante, considero que como persona sigo siendo titular de los derechos fundamentales. No busco que se deje de aplicar la ley, ni que se dejen de cumplir los fallos judiciales, pretendo que, por razones de conciencia se me permita apartarme del cumplimiento de esta orden judicial en concreto”, dijo.

El presidente aseguró que tiene opiniones y diagnósticos sobre el sistema de salud, por eso argumenta la “imperiosa necesidad de revelar qué y quiénes lo han pervertido, no son suficientes para negar la satisfacción de los derechos, presuntamente vulnerados, de quienes he denunciado”.

“Lo cierto es que esos derechos van atados a la calificación de falsedad de mis denuncias. Entiendo la garantía constitucional de no ser señalado con acusaciones que no tengan respaldo judicial, pero también entiendo que mi proceder derivado de mis convicciones sobre el sistema de salud en Colombia, pretende romper con el silencio y el encubrimiento de las razones y responsables de las afectaciones del sistema”, argumenta el mandatario.

Cabe recordar que, a través de sus redes sociales, el presidente menciono un desfalco millonario que involucraría a la familia Vargas Lleras en la gestión de la EPS.