“Estoy convencido de que lo que dije es verdad”: Petro sobre señalamientos a Vargas Lleras

Colombia

Desde Florencia, Caquetá, el presidente Gustavo Petro rompió el silencio frente al fallo del Consejo de Estado que le ordenó retractarse de los señalamientos que hizo en contra de la familia Vargas Lleras en relación con la crisis del sistema de salud. Aunque dijo que se pronunciará a fondo este viernes 13 de septiembre, cuando vence el plazo para que se retracte, dio luces sobre cuál será su decisión.

“A pesar de la virulencia de la política con el uribismo, yo invité al presidente Uribe, expresidente Uribe, a mi oficina, a hablar, no a maltratarlo, como él nos maltrató, usando nuestros teléfonos o diciéndonos terroristas, y ahí sí no hubo una tutela que dijese ‘el presidente Uribe tiene que retractarse’, cuando era una mentira. Ahora las tutelas me dicen que tengo que retractarme cuando estoy diciendo verdades”, empezó señalando Petro.

El mandatario aseguró que para él sería “muy fácil decir ‘objeción de conciencia’, que es mi derecho constitucional, porque estoy convencido de que lo que dije es la verdad. Si me hubieran demostrado que no, si me hubieran demostrado que me equivoqué, racionalmente yo lo reconozco, como he reconocido muchas veces mis equivocaciones frente al pueblo. Pero esta vez no lo veo”.

Posteriormente el presidente mencionó incluso al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien calificó como “el candidato eterno”, por sus fallidas intenciones de llegar a la Casa de Nariño, y añadió que “me quieren hacer retractar de estas palabras que pronuncio hoy, pero las repetirán siempre los dineros de la salud en Colombia: se los robaron para beneficiar ricos, para armar paramilitares que asesinaban al pueblo; en vez de llevarle al pueblo la salud, el médico y la médica, llevaron los asesinos para masacrarlos”.