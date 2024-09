Gobierno se comprometió a pagar opción tarifaria en la Costa y no lo ha hecho: Acolgen

Recientemente, el Ministerio de Minas y Energía confirmó que dio aval a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para intervención de la empresa Air-e, operadora del servicio de energía en la Costa, esto en medio de la difícil situación generada por los altos costos tarifarios que ponen el riesgo la prestación del servicio en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico.

De acuerdo con las declaraciones de Andrés Camacho, ministro de Minas del gobierno Petro, hoy existe una batalla entre las comercializadoras y las generadoras, así como con los gobiernos locales, que ha puesto en vilo el control sobre la prestación eficiente de los servicios domiciliarios en esta región:

“No vamos a permitir que el mercado siga apoderándose de los derechos de la gente y es parte de lo que vamos a empezar a hacer. Porque la realidad es que, a través de la normativa, que también vamos a seguir haciendo, no ha sido posible”.

Al respecto, Natalia Gutiérrez, presidenta de Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, aseguró que la crisis financiera de Air-e y Afinia se debe principalmente a la falta de decisión del Gobierno Nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de ‘la opción tarifaria’, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos:

“Ellos están asumiendo dos rubros que no deberían estar asumiendo. Uno, son los saldos de la ‘opción tarifaria’, la famosa tarifaria que es un dinero que le debemos todos los colombianos a las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía, pero en el caso de la Costa son unos montos supremamente altos y que el Gobierno Nacional se comprometió a asumir, pero ese dinero no ha llegado. Segundo, están financiando el rubro de subsidios que en este momento llega casi a un total de 1.3 billones de pesos a corte de agosto 31 de este año, que no han sido girados a las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía”.

Gutiérrez también aclaró los principales factores que han llevado a un aumento de los precios de energía en bolsa. En gran medida se debe al retraso del fenómeno de la Niña. Aunque su llegada estaba prevista para julio del presente año, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó recientemente que se producirá con un 60 % de probabilidad de aquí a finales de este año.

Según el IDEAM, se prevé que este episodio de la Niña tenga una intensidad débil y genere un efecto de enfriamiento a corto plazo, “entonces tenemos generación térmica prendida que no debería estar a esta cantidad en este momento del año y pues con las dificultades de los precios del gas, de conseguir gas nacional y de tener que comprar gas importado, pues eso definitivamente genera una presión de precios que sucede en la bolsa como mecanismo como de balance para poder prender las térmicas y ahorrar agua”, explicó la presidenta de Acolgen.

Noticia en desarrollo