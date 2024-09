El alcalde que debe restituir una finca en Santander

Bucaramanga

El juzgado promiscuo municipal de Contratación, Santander ordenó al alcalde de esta población, Oriol Plata la restitución de una finca que había comprado a Lidio Delgado Montañez, un hombre de 62 años que se declara víctima del conflicto armado. La sentencia declara la nulidad del contrato promesa de compraventa que se había firmado el 31 de mayo de 2012.

En el fallo de primera instancia se advierte que el demandante, en este caso Lidio Delgado Montañez no estaba en capacidad de contratar. “Como consecuencia de lo anterior, declara la nulidad de la escritura pública número 582 del 31 de mayo de 2012 firmada en la Notaría Segunda del Circulo del Socorro, Santander.

El predio en litigio es la finca El Mirador, ubicada en la vereda La Vega de Contratación. Es un predio de 15 hectáreas que según el alcalde tuvo un valor de $18 millones los cuales pagó en dos contados.

A pesar de que se profirió este fallo de primera instancia, el señor Delgado Montañez reconoció a Caracol Radio que en primera instancia hizo el negocio con el abogado Alberto Camargo.“Yo estaba refugiado porque había recibido amenazas de las autodefensas. No me podía dejar ver. Cuando hubo algo de tranquilidad, regresé y me encontré con el abogado que incluso era allegado a mi familia”, relató.

Don Lidio dijo que como estaba en una situación económica muy difícil accedió a vender la finca. “Me dijo que me iba dar $5 millones, pero solo me entregó $400.000 el tal Alberto ese”, revela. Lidio asegura que en ese momento pasaba por una profunda depresión. Como antecedente señala que había estado recluido en el hospital psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga. “Hay momentos en que pierdo la conciencia y no se lo que hago”, asegura.

Luego de un tiempo, el abogado Camargo le contó que le había vendido la finca al hoy alcalde de Contratación. “Hágale la escritura a Oriol. Con tal de que me pagaran la plata le dije que sí porque incluso ellos ya tenían unas terneras en el predio. Un día me citaron al Socorro; la escritura no se pudo hacer. Se la pasaron haciendo llamadas a la oficina de Registro de Contratación”, expresa.

Así fue pasando el tiempo hasta que los hijos de Lidio tuvieron la plata para interponer una demanda que derivó en un proceso verbal de resolución de contrato.

En una charla con los reporteros de Caracol Radio, el alcalde de Contratación argumenta que sí pagó $18 millones por la finca que está ubicada cerca de otras 4 de su propiedad. Argumenta que Lidio se gastó la plata con una novia cuando se fue a vivir a Landázuri, otro municipio de Santander. “Además él vendió 8 partes cuando era dueño de 5 no más. Cuando la escritura llegó a Registro no pudo tramitarse”, asevera el alcalde. “Tocó buscarlo para que diera el poder para hacer la aclaración. Volví y pagué las escrituras y la boleta fiscal, pero allí diijeron que tocaba llevar las personas que necesitaban intervenir sobre las otras 3 partes, aunque una de ellas no existe”, aseveró.

El alcalde dice que resolvió dejar eso así para no seguir perdiendo plata en escriuturas. Creyó que luego de un tiempo y a través de una figura llamada de prescripción de dominio adquisitiva la podría englobar y que nunca see afanó. Lidió llegó 12 añós para reclamar”, expresa. El mandatario también cree que el fallo no fue tan objetivo pues hace algunos meses debió sacar el juzgado de las dependencias de alcaldía pues necesitaba espacio para los funcionarios de su administración. “La secretaria del juzgado es cuñada del señor Lidio Delgado y la escribiente es hermana de Rubén Acuña que es mi enemigo politico”, advierte.

Alberto Camargo, el abogado del Socorro que había pactado el negocio con Lidio Delado contesó una llamada de Caracol Radio. Pidió 10 minutos para terminar una reunión que efectuaba en su sitio de trabajo, una escuela de conducción de esa ciudad. Luego, no volvió a responder.