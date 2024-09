Comisión Local del Fútbol pedirá compra de detectores de metales para el estadio de Ibagué

Ibagué

El secretario de Gobierno, Edward Amaya, pidió a la Fiscalía que judicialice por tentativa de homicidio al hincha del Deportivo Cali que hirió a un seguidor del Deportes Tolima.

El secretario de Gobierno de Ibagué, Edward Amaya, le solicitó a la Fiscalía procesar al hincha del Deportivo Cali que hirió a un seguidor del Deportes Tolima por el delito de tentativa de homicidio, hechos ocurridos el pasado sábado 7 de septiembre en el estadio Manuel Murillo Toro.

“Estas no son unas lesiones personales, esto no puede seguir sucediendo en los estadios, nosotros desde la administración y la Policía se hizo todo lo que se debía hacer, deben tener claro que es un espectáculo público pero que hace un privado”, manifestó el funcionario.

A la vez Amaya resaltó que “La responsabilidad interna del estadio es de quien organiza el evento, a ellos les corresponde la logística para cada uno de los partidos”.

El jefe de la cartera de Gobierno sostuvo que este semestre se mejoró la logística por parte del Deportes Tolima, pero que tienen claro que no hay ninguna seguridad perfecta, por lo que se tomaran nuevas medias desde la comisión local del fútbol.

“Este es un hecho demencial, no puedo creer que el agresor sea un servidor público, eso debe agravar su situación, ya se reportó al INPEC para que se tomen las decisiones que correspondan”, manifestó.

Amaya también le respondió a los críticos que manifiestan que el cierre de fronteras no permite mejorar las condiciones seguridad del estadio, sino que genera más peligro para los seguidores locales.

“Esas decisiones no se toman a la ligera, por ejemplo, si se hubiera puesto la barra del Cali en un solo sitio, no quiere decir que no hubiera pasado este hecho, incluso las mismas barras piden que se permita el ingreso de sus pares, por ejemplo, al Once Caldas se le permitió y se les encontró un arsenal”, denunció Amaya.

Finalmente sostuvo que, se analiza la compra a futuro de detectores de metales para las puertas de ingreso al estadio de Ibagué, pero que todo dependerá del presupuesto que pueda tener la Alcaldía.

“El Deportes Tolima está dispuesto a aumentar su esquema de logística y así quedó planteado en la Comisión Local del Fútbol tras los hechos que sucedieron en el estadio”, puntualizó.