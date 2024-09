Falleció el doctor Francisco Lopera, laureado investigador del Alzheimer en Colombia

Medellín, Antioquia

La Universidad de Antioquia, a través de sus canales oficiales, confirmó y lamentó el fallecimiento del doctor Francisco Lopera, quien se desempeñó por más de 40 años como el líder del Grupo de Neurociencias de Antioquia de la Facultad de Medicina del Alma Máter y fue reconocido en múltiples ocasiones por su labor investigativa para encontrar las causas y posibles curas de la enfermedad degenerativa del Alzheimer.

John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, expresó su tristeza por el fallecimiento del doctor Lopera y reconoció el prestigio que su trabajo le ha brindado al Alma Máter.

“Sin duda puso el Dr. Lópera en el foco de la atención mundial a través de la investigación de enfermedades como el Alzheimer, a nuestra universidad, a Colombia y a sus pacientes. Lo más importante que era para él el cuidado y la atención de los pacientes. Estamos muy tristes pero estamos también convencidos que ese legado que nos deja continuar adelante para que los pacientes que lo veían a él como un héroe, como un cuidador, pues efectivamente sigan teniendo esa imagen ya entregada a su equipo de trabajo”.

“Con profunda tristeza, admiración y gratitud, en la UdeA despedimos hoy a un ser humano invaluable, profesional riguroso, profesor inspirador e investigador curioso y creativo que trazó un camino en la lucha contra el alzhéimer”. Reza el mensaje que compartió la universidad pública antioqueña a través de sus redes sociales.

Logros y reciente retiro

Es pertinente recordar que hace cerca de tres semanas, el investigador oriundo del municipio de Santa Rosa de Osos, se retiró de la dirección del Grupo de Neurociencias de Antioquia para atender su salud, tras ser diagnosticado con un melanoma y haberse sometido a varios procedimientos médicos para tratarlo.

Entre los reconocimientos más importantes del doctor Lopera se encuentra el premio Potamkin Prize for Research in Pick’s, Alzheimer’s, and Related Diseases, otorgado por la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro. El investigador paisa fue el primer latinoamericano en recibir dicho reconocimiento, considerado el más prestigioso en el campo de la investigación de las enfermedades neurodegenerativas en el mundo.

Uno de los logros más destacables que tuvo el medico antioqueño fue la identificación de la “mutación paisa”, una forma genética de alzhéimer hereditario presente en el departamento. Lopera Restrepo identificó las causas de la misma, y luego de un seguimiento a la población afectada, logró descubrir genes protectores que pueden retrasar entre 20 o 30 años el inicio de los síntomas.

Un “ángel y héroe”

Sobre la relación con sus pacientes y los cuidadores de los mismos, la universidad reportó que era llamado “ángel y héroe” tanto por su trabajo como por su calidez humana.

Por último, el Grupo de Neurociencias de Antioquia también lamentó el fallecimiento de quien fue su mentor y fundador. Aseveran que la partida del doctor dejó un vacío en sus pupilos tanto por su labor científica como por su entrega al bienestar de los pacientes y sus familias.