Renunció el mayor investigador del Alzhéimer en el país, Francisco Lopera Restrepo

Medellín

Según explicó la Universidad de Antioquia, el doctor Francisco Lopera Restrepo Lopera, “quien por 40 años estuvo al frente del GNA, se encuentra concentrado en atender su salud, tras ser diagnosticado con un melanoma y haberse sometido, recientemente, a varios procedimientos médicos para tratarlo”.

El Alma Máter dijo que tras anunciar su retiro, el saliente investigador delegó como nuevo coordinador del Grupo de Neurociencias de Antioquia al médico David Aguillón Niño, quien ha sido integrante del GNA desde hace 13 años y es considerado como uno de sus pupilos más destacados.

Francisco Lopera Restrepo ha dedicado más de cuarenta años a investigar las causas y las posibles curas del alzhéimer, “una enfermedad neurodegenerativa que hoy padecen más de 40 millones de personas en el mundo”, según indicó la UdeA.

El anuncio de su retiro y renuncia al Grupo lo hizo en compañía de su familia en las últimas horas.

¿Cuáles fueron los principales hitos de investigación del Dr. Lopera?

Desde la década de los años 80, este investigador se destacó por la identificación del grupo poblacional más grande en el mundo con Alzheimer hereditario, en el norte del departamento de Antioquia. Posteriormente, logró demostrar la causa genética de la enfermedad de Alzhéimer y la mutación paisa.

En los recientes 20 años logró el establecimiento de protocolos de mantenimiento y diferenciación de células madre como posible terapia de trasplante celular en las enfermedades del cerebro como el alzhéimer y el párkinson o 3D en modelos de estas enfermedades neurodegenerativas.

Y en los últimos años logró la identificación de dos nuevas variantes genéticas candidatas a ser protectoras de alzhéimer.

El Grupo de Neurociencias de Antioquia continuará investigando.

La Universidad de Antioquia aclaró que el GNA, que durante más de 30 años se ha dedicado a la investigación de enfermedades neurodegenerativas y seguirá fortaleciendo su modelo de investigación integral entre las ciencias básicas, las ciencias clínicas y el Neurobanco.

El objetivo de su trabajo es “fortalecer la investigación de traslación y los programas de promoción de la salud mental y cerebral, y la prevención del alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas”, explicó el Alma Máter.

El docente e investigador este año se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el Potamkin Prize for Research in Pick’s, Alzheimer’s, and Related Diseases, por parte de la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro, considerado el más prestigioso en el campo de la investigación de las enfermedades neurodegenerativas en el mundo.

¿Quién será el nuevo director del GNA?

El médico David Aguillón Niño, actualmente director médico y ha sido parte integral del GNA por cerca de una década, “en el que, de la mano del doctor Lopera, cosechó conocimiento y se formó en un liderazgo que asegura una transición fluida y el continuo éxito no solo de los trabajos investigativos que se vienen adelantando, sino también de la interacción con los pacientes, sus familias y aliados investigativos nacionales e internacionales”, explicó en un comunicado la Universidad de Antioquia.

Aguillón ha sido profesor de las áreas de Fisiología y Neurociencias en la Facultad de Medicina durante ocho años.