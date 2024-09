Discurso de golpe de Estado y agenda en el Congreso, ¿nuevas tensiones desde el Ejecutivo?

En Hora20 el análisis a los hechos que marcan este lunes y el fin de semana. Una mirada sobre el nuevo choque entre instituciones por cuenta del golpe de Estado en el que insiste el presidente y por el cual, llama a movilizaciones, el análisis al rol del CNE, de las decisiones del Consejo de Estado y los mensajes que envía el presidente Petro. Después, el análisis a lo que podría pasar esta semana en el Congreso a la luz de unos proyectos clave para el gobierno.

Lo que dicen los panelistas

Angélica Lozano, senadora por la Alianza Verde, planteó que es preocupante que se diga que todo es golpe de Estado, “pero eso no va a pasar y el Presidente va a terminar su mandato. Si las instituciones actúan entonces es malo y saca gente a la calle”.

Sobre el panorama en el Legislativo, dijo que es preocupante el panorama del Presupuesto General para el 2025, “el proyecto está desfinanciado y por eso se pide ley de financiamiento, yo digo que faltan $46 billones, agravados por los $10 billones de ACPM”. También comentó que es un agravante que la plata no se esté ejecutando, “la plata del 2024 está en fiducias. Vivienda, un sector importante porque mueve cadena de suministros tiene 8% de ejecución a julio del 2024. Turismo que se ha dicho que es el reemplazo del petróleo, en Fontur la ejecución es 0%; no hay reactivación posible si se guarda la plata y no la ejecutan”.

Para Rafael Nieto, abogado, exviceministro de justicia y columnista, las bases sobre las cuales Petro alega que lo quieren tumbar no son ciertas, “el Consejo de Estado emitió una sentencia de sección quinta y las sentencias hay que cumplirlas”. Detalló que la Corte Constitucional tiene unas sentencias en las que ratifica la competencia del CNE para decidir sobre presunta violación de topes de financiación, con lo cual, no es solo el Consejo de Estado, es también la Corte la que ratifica la competencia del CNE. Explicó que cuando el Presidente se va en contra del CNE sobre las competencias de decidir sobre presunta violación de topes, se va en contra de una competencia que está en la Constitución y en sentencias de dos altos tribunales, “Petro desconoce sentencias y se va contra ellas sin ningún pudor ni reparo. El CNE no decide ni la suspensión ni la destitución de Petro, va a decidir solamente si en la campaña se violaron los topes; esa es la competencia y decisión de fondo”.

También comentó que puede haber multas si se comprueba que se violaron topes en la financiación, “otra posibilidad es la de suspender la personería jurídica del partido que se violó los topes, aunque no creo que ocurra”. De otro lado, dijo que el CNE no va a tocar el fuero del presidente y que ese solo lo puede tocar la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Andrés Caro, abogado y literato, columnista y doctor en Derecho, señaló que el CNE investiga campañas y la decisión del Consejo de Estado reafirma el Estado de derecho, “dice que el CNE investiga y sanciona administrativamente la campaña que lo lleva a la Presidencia”. También dijo que se pone en tensión las instituciones, los jueces, se crea un desorden y la percepción de persecución y de falta de legitimidad.

Comentó que la defensa de voluntad popular en medio de lo del golpe se vio en la elección de la fiscal, “luego de reunión de la Corte Suprema de Justicia, vimos protestas en la puerta del Palacio de Justicia, el Presidente le dice a sus seguidores que cuando no se hace su voluntad, toca llegar a las puertas de la Corte y ese es el modelo de democracia que él propone”.

Para Alberto Benavides, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, el Presidente ha llamado la atención sobre la importancia de respetar el fuero presidencial y que en esa medida, las investigaciones tienen que entenderse integralmente, “el tema de golpe blando tiene que ver con presiones hacia el Presidente y que atenta contra la decisión democrática de los colombianos al elegirlo”. Destacó que la competencia para investigar sus conductas están asignadas en Comisión de Acusaciones, “si algo trasciende, la facultad la tendría el Senado”, en esa medida explicó que la Cámara y el Senado son escogidos por voto popular y tienen una altura jurídica. Manifestó que el CNE no puede romper la integralidad del fuero presidencial, “en 2014 hubo investigaciones, pero las cerraron”.

Sobre los llamados a la movilización que ha hecho el Presidente, comentó que como grupo político, la izquierda viene de procesos de movilización social, campesina e indígena y una exigencia de esos procesos, era que el Estado escuchara y se fortaleciera la democracia, “creemos que la movilización y la expresión social ayuda a ganar una cultura democrática y que la gente se interese por ambientes de deliberación ciudadana. Durante todo el gobierno se ha hecho un llamado a la movilización”.