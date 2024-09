Cada paso dado contra el presidente en el CNE construye un golpe de Estado: Petro

Colombia

El presidente Gustavo Petro se refirió a la más reciente decisión del Consejo de Estado en la que se ratificó la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña ‘Petro Presidente’. El mandatario aseguró que con la determinación del alto tribunal, el órgano electoral lo está despojando de su fuero presidencial.

“No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, señaló el presidente Petro.

El mandatario indicó que una instancia administrativa, como el Consejo Nacional Electoral, no lo puede suspender del cargo que desempeña.

“La Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política como el consejo electoral, prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección”, añadió.

El mandatario insistió en que se le estaría intentando dar un golpe de estado: “Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de estado. ¿Se quejan de Venezuela? en Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente”.

En los próximos días el Consejo Nacional Electoral, en Sala Plena, votará la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz que pide formular cargos contra Gustavo Petro y Ricardo Roa, por una supuesta violación de topes de campaña.