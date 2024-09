“En el Congreso estamos esperando que presente un presupuesto ajustado”: Cepeda a Petro

Colombia

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, le dijo al Gobierno que debe presentar al Congreso de la República un presupuesto ajustado. Recalcó que deben ser recortados 12 billones de pesos del monto que presentó su administración para debate en el legislativo.

“Presidente, en el Congreso estamos esperando que presente un presupuesto ajustado que podamos discutir responsablemente y sin presiones. Algo tan trascendental para el país exige mucha responsabilidad. En el Congreso no estamos pensando en empresas que hagan parte de un gremio u otro sino en la conveniencia general del país y sobretodo en la reactivación económica”, aseguró Cepeda.

La cabeza del Senado de la República insistió en que: “en el presupuesto no pueden estar los 12 billones de una reforma tributaria que no conocemos. Eso se debe discutir por separado, escuchando a todos los sectores. No están los votos para aprobar esos 12 billones a ciegas. El Congreso es el Camino”.

El nuevo pronunciamiento se dio luego de un trino del presidente Gustavo Petro en el que se refirió a la declaración en la que Cepeda señaló que tiene los votos para hundir la reforma tributaria.

“Que paradoja, lo que dice el presidente del Congreso ante la ANDI, es que tiene lo votos para hundir la ley de financiamiento, que permite que todas las empresas de la ANDI bajen su impuesto de renta corporativa. Levantar la piedra para dejarla caer sobre los pies”, dijo el jefe de Estado.

Cabe señalar que la próxima semana, entre martes y miércoles, las comisiones económicas discutirán el monto del presupuesto, y desde ya hay sobre la mesa una proposición de un grupo de 30 congresistas que piden disminuirlo en 12 billones de pesos.

En caso de que se avale la propuesta de los legisladores, este pasaría de 523 billones de pesos a 511 billones.