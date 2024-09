Asociación de usuarios solicitó a Sanitas no cambiar de operador farmacéutico

La Asociación de Usuarios de Sanitas manifestó que ante las recientes modificaciones de algunos servicios de salud de la EPS, se ha generado diversas dificultades, entre ellas existe la preocupación por la nueva directriz sobre la dispensación de medicamentos, la cual, desde el 1 de octubre Cruz Verde deja de ser el operador principal para la entrega de fármacos en 13 departamentos.

“Nos genera alarma por cuanto en muchos de los municipios al parecer los nuevos prestadores podrían no contar con la capacidad ni con la infraestructura necesaria para por lo menos continuar prestando el servicio que se viene recibiendo.” Manifiesta la Asociación.

Señalan que a 20 días de realizar el cambio del operador farmacéutico, no se conocen las direcciones de los nuevos puntos de dispensación, además en algunas ciudades los representantes de la Asociación de Usuarios le manifestaron directamente al Agente Interventor, la solicitud de no cambiar de prestador para la entrega de medicamentos, solicitud que no fue escuchada.

A esto se suma que han evidenciado dificultades en los servicios de urgencias, pues según dicen, han puesto a los usuarios a ir de prestador en prestador, sin recibir la atención requerida, con respuestas de acerca de que no hay contrato, o el servicio es solo por convenio y en definitiva no son atendidos.

De igual forma, aseguran que hay cambios que no son positivos frente a la atención de los pacientes con enfermedades de alto costo, eliminando la integralidad en la atención que venían recibiendo.