Inicia el proyecto de catastro multipropósito en Boyacá: Un paso hacia la modernización

Boyacá

El gobierno nacional ha lanzado un ambicioso proyecto de Catastro Multipropósito en Boyacá, destinado a transformar el ordenamiento territorial y abordar problemas históricos de titulación de tierras. La iniciativa, tiene como objetivo la modernización del Catastro en Colombia, involucra una colaboración estrecha entre el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Tierras, el IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro.

El Director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación, Antonio Avendaño, fue el encargado de presentar el proyecto durante el evento de lanzamiento. Avendaño destacó que el proyecto busca mucho más que actualizar el Catastro: “Este es un trabajo coordinado entre varias entidades para actualizar el Catastro, que va más allá del impuesto predial. Es una herramienta esencial para la titulación de tierras, la formalización de propiedades y la actualización del ordenamiento territorial. Fortalecerá las finanzas de los municipios, pero lo haremos de manera democrática y progresiva”, explicó Avendaño.

El proyecto se implementará en siete municipios de Boyacá, seleccionados debido a la necesidad de un ordenamiento territorial más eficiente y la alta incidencia de problemas de titulación en esas áreas. Esta fase inicial es parte de un esfuerzo más amplio que eventualmente abarcará un total de nueve municipios en la región.

Uno de los principales objetivos del proyecto es resolver el grave problema de la falsa titulación de tierras, que afecta no solo a Boyacá, sino a muchas otras regiones del país. Avendaño señaló que la falsa titulación genera conflictos significativos entre los ciudadanos y los municipios. “Uno de los problemas más graves es la falsa titulación, que está asociada con la no formalización o regularización de las transacciones. Esto provoca conflictos sociales sobre la titularidad de los predios y conflictos políticos y técnicos para los municipios, que pueden dejar de recibir ingresos o cobrar a quienes no deben,” afirmó Avendaño.

El proyecto de Catastro Multipropósito también tiene como objetivo mejorar la gestión del riesgo ambiental y el desarrollo territorial. “Lo que buscamos es actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial, los usos del suelo, y saber cómo cobrar los impuestos asociados al uso y tenencia de la tierra. Queremos orientar un desarrollo armónico con el medio ambiente y cumplir con los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y los acuerdos de paz,” añadió el Director.

Además, el proyecto responde a una necesidad urgente de ajustar el uso del suelo y optimizar la recaudación de impuestos en los municipios. La actualización del Catastro permitirá a los municipios gestionar mejor sus recursos y mejorar la administración del riesgo ambiental, como la ubicación de proyectos de vivienda y la mitigación de riesgos naturales.

El Director Avendaño también destacó que el proyecto está financiado por el gobierno nacional a través de diversas fuentes, y que no se requerirá que los ciudadanos paguen por el proceso de actualización catastral. “Nadie tiene que pagar por la actualización. El gobierno nacional asumirá todos los costos a través de créditos, presupuestos y otras fuentes de financiación. Estamos aquí para cooperar con los municipios y asegurar que el proceso se maneje con transparencia y equidad,” afirmó Avendaño.

La implementación del Catastro Multipropósito en Boyacá incluye un proceso de socialización con los alcaldes y ciudadanos de los municipios seleccionados. “Iniciaremos un recorrido por los siete municipios para escuchar a los alcaldes y ciudadanos, tomar en cuenta sus inquietudes y abordar cualquier problema. Queremos asegurar que el proceso se maneje de manera justa y transparente,” explicó Avendaño.

El gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, el IGAC, y otras entidades involucradas, continuará trabajando con las comunidades para resolver cualquier duda y asegurar una implementación efectiva del proyecto. La primera fase del proyecto incluye visitas a los municipios para explicar el proceso y resolver las dudas de los ciudadanos.

Los municipios donde inicialmente se desarrollara este proyecto es Gámeza, Tópaga Monguí, Covarachía, Tipacoque, Boavita, Cerinza, Iza y Cuitiva, posteriormente también se realizará en Puerto Boyacá