Caos en la Biblioteca por firma de actas de programas del DPS

Cúcuta

Cientos de personas llegaron muy temprano a la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero a realizar el trámite de firma del acta de compromiso de corresponsabilidad para los beneficiarios de los programas del Departamento de Prosperidad Social.

Aseguran que se ha dado una confusión sobre la atención, ya que muchas de las personas llegaron pensando que se tenía como fecha límite el día de hoy.

“Llegamos a las cuatro de la mañana, cuando eran las 7:30 nos dijeron que no nos iban a atender, después salió otro funcionario que sí nos iban a atender, pero hasta el 9 de noviembre, pero muy mala atención, mucha gente, muchos abuelitos, gente discapacitada” dijo uno de los beneficiarios.

Adultos mayores, mujeres embarazadas, familias con niños pequeños llegaron a la espera de ser atendidos lo más pronto posible.

“Nos dijeron a los adultos mayores que debíamos hacer una fila aparte, pero después no nos dijeron nada, y nosotros en pleno sol, no justifica, para uno saber que le van a dar lo que nos dan, no justifica estar parados nosotros acá” dijo una mujer de la tercera edad.

Hubo incluso quienes tuvieron que dejar de lado su trabajo por un día para adelantar los trámites con el temor de no poder acceder a los beneficios de los programas.

“Mala atención, uno está esperando desde temprano, y no me explico, si es solo una firma, por qué demorarse tanto, es una ayuda económica para nosotros, pero también hay que tener un poquito de respeto. Yo soy vendedor ambulante, estoy perdiendo un día de trabajo e incluso me tuve que traer a mi hijo porque no tengo con quién dejarlo” dijo a Caracol Radio otro de los afectados.

Funcionarios del Departamento de Prosperidad Social hicieron presencia en el lugar brindando orientaciones a quienes llegaron a realizar los procesos a la biblioteca y que tienen plazo hasta el próximo 9 de noviembre.