Pico y placa en Bucaramanga desde el lunes 9 hasta el 13 de septiembre: nueva rotación

Bucaramanga diariamente reporta gran congestión vehicular en diferentes vías de la ciudad, la cual no para de crecer en la zona urbana, aumentando el número de vehículos que se transportan.

Las subdirecciones de Transporte y de Planeación e Infraestructura del Área Metropolitana de Bucaramanga identificaron las zonas que más presentan congestión vial en el territorio, creando un ranking que se encuentra en el sitio web del gobierno.

Ranking de las zonas más congestionadas del área metropolitana de Bucaramanga:

10. Conexión Autopista – Ruitoque Bajo

9. Paralela Floridablanca-Puente Provenza

8. Conexión Autopista-Mesa de Los Santos

7. Anillo Vial Río Frío

6. Entrada Norte sector La Virgen

5. Calle 45 con carreras 13 y 15

4. Carrera 9 con calle 45

3. Puerta del Sol carreras 21 y 27

2. Carretera Antigua Sectores Plaza Satélite y conexión Diamante 2

1. Carrera 33, entre calle 63 y Avenida Quebrada Seca

Una de las medidas importantes para descongestionar las calles es el pico y placa, que como en otras ciudades, funciona todas las semanas.

Así funcionará el pico y placa en Bucaramanga del 9 al 13 de septiembre

Según la Resolución 626 del 28 de diciembre de 2023, esta medida aplica para toda clase de vehículo de servicio particular y público, excepto servicio individual tipo taxi, vehículos oficiales, diplomáticos, consulares y de importación temporal o matrícula extranjera.

Esta medida funciona de lunes a sábado, como se aprecia en la Alcaldía de Bucaramanga, por lo que los carros cuya placa termine en los siguientes números no podrá circular de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes, y de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. los sábados:

Lunes 9 de septiembre: 3- 4

3- 4 Martes 10 de septiembre: 5- 6

5- 6 Miércoles 11 de septiembre: 7-8

7-8 Jueves 12 de septiembre: 9-0

9-0 Viernes 13 de septiembre: 1-2

1-2 Sábado 14 de septiembre: 1-2

¿Cómo solicitar el premiso de pico y placa para carro o moto?

Si por algún motivo no puede cumplir con la restricción, deberá presentar una solicitud, con los siguientes requisitos:

Carta de la empresa solicitando el permiso de pico y placa, en la cual indican la labor que dicho vehículo desempeña en la empresa.

En esta carta se debe incluir el número de placa de vehículo, número de cédula del conductor para la cual se solicita el permiso y correo electrónico en donde se le notifica la aprobación o negación del mismo.

Copia del Contrato de trabajo del funcionario donde especifique el cargo y las funciones que realiza; cuando se trate de vehículos de propiedad de terceros que presten servicios de acarreos a las empresas, se debe adjuntar contrato de arrendamiento del vehículo.

Copia del pago de Seguridad Social de los funcionarios por quienes se solicita el permiso.

Copia de Certificado de Cámara de comercio vigente, con fecha de expedición no superior a 90 días.

Rut no superior a un año.

Cédula de ciudadanía del Representante Legal de la Empresa.

Copia legible de la Licencia de Conducción de la persona que manejara el vehículo en días de pico y placa.

Copia de SOAT

Copia de Revisión Tecno mecánica y Emisiones Contaminante.

Copia de Licencia de Tránsito (Tarjeta de Propiedad).

Certificado donde se indique el estado actual del plan Estratégico De Seguridad Vial PESV

A) Si está radicado o aprobado por la entidad correspondiente

B) Si está exento de la presentación del PESV.