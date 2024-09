VIDEO | ¿El empate de la Selección Colombia en Perú es como una derrota?

La Selección Colombia regresó a las Eliminatorias sudamericanas con un aguerrido empate 1-1 en Lima frente a la selección peruana. Si bien Alexander Callens abrió la cuenta sobre los 68 minutos para los locales, Luis Díaz se encargó de poner la paridad al 82′ y de paso salvaguardar el invicto nacional en las clasificatorias.

Precisamente la igualdad en el Estadio Nacional de Lima fue motivo de debate en un nuevo episodio de La Polémica de Caracol Radio. César Augusto Londoño, Juan Felipe Cadavid, Diego Rueda y el entrenador Alexis García evaluaron la presentación del conjunto nacional y dieron su impresión respecto a los cambios en el segundo tiempo.

Sufrida igualdad ante los peruanos

“Sin jugar bien, Colombia sacó un empate en Lima, que al final fue importante”, anunció en un primer momento César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol. Contrario a ello, Diego Rueda, director de El VBAR Caracol, sentenció que no haber ganado ante los peruanos, últimos de la Eliminatoria, “era una derrota”.

“Los jugadores no respondieron... Colombia jugó mal, pero Perú, con unas limitantes tan grandes, manejó dentro de lo que podía. Yo no esperaba nada de Perú. Para mí es un muy mal resultado”, complementó Rueda.

Planteamiento de Lorenzo

“Ningún técnico pondría a James sin haber jugado desde que jugó la Copa América, pocos se hubieran arriesgado a poner a Jader (Durán) y a (Yaser) Asprilla cuando los otros venían en ritmo de competencia. Más que criticar al técnico, es elogiar sus cambios, que dieron muy buen resultado”, analizó Alexis García, entrenador de La Equidad.

Por su parte, Juan Felipe Cadavid, director de Deportes Caracol Sábado, sentenció que Lorenzo tenía en mente un partido que no se terminó dando, es decir que, en su opinión, se esperaba que los dueños de casa atacaran, cosa que no hicieron. “Lo preparó más Fossati para que en velocidad no lo ganaramos y no para mirar cómo nos ganaba”, indicó.

Y complementó: “Yo esperaría que el periodismo peruano le dijera a Fossati que había que ganar, es que Perú con el empate está en 3 puntos... Tenía que ganar, el de la obligación era Perú. ¿En qué sorprendió? Ese mismo partido lo hizo en Barranquilla hace dos años”.

