¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por Eliminatorias?

Selección Colombia. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) (Photo by ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images) / ERNESTO BENAVIDES

El primer partido de la doble jornada tomo lugar en el Estadio Nacional ante Perú, donde ambas selecciones no se sacaron diferencias y empataron 1-1. No fue el mejor partido para Colombia con un planteamiento que en la idea inicial era bueno, pero finalmente no dio resultado y los cambios en el segundo tiempo fueron fundamentales para no perder.

Con la entrada de James, Durán y Asprilla, el equipo cambio por completo y en los minutos finales, con un remate de cabeza de Luis Díaz, los dirigidos por Lorenzo sumaron antes de su próximo partido. Otra actuación destacada fue la del experimentado arquero Camilo Vargas, quien una vez más demuestra que debe ser el titular con la Selección.

En la tabla de posiciones, los cafeteros siguen en buena posición ocupando el tercer puesto y siendo el único equipo invicto en lo que va de las Eliminatorias. En la rueda de prensa postpartido, Néstor Lorenzo no se mostró muy conforme con el resultado y declaró: “No estuvimos al nivel que tuvimos en Copa América”

📸 ¡𝑺𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒔𝒖𝒎𝒂𝒏𝒅𝒐! 💪



Imágenes del empate 1-1 🆚 🇵🇪 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026.#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/Ul7IxEGD1p — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 7, 2024

Todo apunta que para el próximo partido ante Argentina, James Rodríguez será titular, pero la incógnita no gira en ese lado, la segunda amarilla acumulada de Yerry Mina y la lesión de Carlos Cuesta dejan al aire el acompañante de Lucumí en la zaga central.

Duelo frente a los campeones del mundo

El próximo partido de la Selección Colombia será ante Argentina en tierras barranquilleras. Los dirigidos por Scaloni vienen de vencer contundentemente a Chile con un marcador de 3-0 y grandes actuaciones de Julián Álvarez, Lautaro Martínez y de Paulo Dybala, quien portara el dorsal número 10 por la ausencia de Lionel Messi.

#SelecciónMayor Postales 📸 de un nuevo día de trabajos en el predio de #Ezeiza.



¡Seguimos con todo, banda! 😁💪🏼 pic.twitter.com/EtWmIaEbwu — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 6, 2024

No son buenos recuerdos para los colombianos, dado que su último enfrentamiento consagró a los argentinos como bicampeones de América extendiendo su buena racha de los últimos años.

En 1993 fue la última victoria en Barranquilla contra Argentina por eliminatorias y en el 2007 en Bogotá 2-1 con el tan recordado gol de Dayro Moreno en los últimos minutos del partido. El único tanto para los visitantes fue con autoría de Lionel Messi.

Hora y dónde seguir el próximo partido

El partido entre Colombia y Argentina está programado para el martes 10 de septiembre desde las 3:30 PM en el Estadio Metropolitano. Usted podrá seguir el minuto a minuto en la página de Caracol Deportes y la transmisión del mismo por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.