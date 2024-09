“A Friend of the Family”, la historia de un escalofriante secuestro

Llega a la plataforma de Universal+ “A Friend of the Family”, una historia basada en hechos reales / Foto: Universal+

A Friend of the Family

Series de TV

Llega a la plataforma de Universal+ “A Friend of the Family”, una historia basada en hechos reales que muestra cómo, a lo largo de los años, Robert “B.” Berchtold se fue ganando la confianza de la familia Broberg para ejercer “grooming” sobre su hija Jan, a quien secuestra en reiteradas ocasiones, además no cabía la posibilidad de que una persona tan cercana fuese capaz de ocasionarles tanto sufrimiento.

La serie fue concebida por el escritor, showrunner y productor ejecutivo Nick Antosca, quien en dialogo con Caracol Radio, sobre como supo de la historia dice, “me enteré de los Broberg cuando vi el documental en Netflix. Como espectador, me perturbó y me obsesionó, compré el libro en el que Jan y su madre trabajaron, y al leerlo, comprendí cómo pudo haber sucedido todo, fue entonces cuando pensé en convertirlo en una serie dramática. Nos pusimos en contacto con Jan, porque no había forma de que pudiéramos o quisiéramos hacer un programa de televisión sin su participación y su bendición”.

Sobre lo más importante de la adaptación de la serie Antosca afirma, “creo que fue que la gente llegara a la historia con una reacción inicial de incredulidad y juicio, y que tuvieran una experiencia intensa. Pero luego, al final, queríamos que tuvieran una comprensión y empatía más profundas por lo que pasó esta familia, que entendieran que los mismos valores que permitieron que la familia fuera explotada son los que les permitieron sanar al final”.

La serie limitada es protagonizada por Jake Lacy, Colin Hanks, Mckenna Grace y la ganadora del Oscar Anna Paquin, “A Friend of the Family” se encuentra disponible en la plataforma de Universal+.