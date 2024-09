Sáchica y Villa de Leyva con racionamiento de agua por bajo nivel en fuentes de captación

Sáchica y Villa de Leyva

Con una tendencia de un poco más del 60 % de que llegue el Fenómeno de La Niña al país, en el departamento de Boyacá hay varios municipios que están teniendo problemas por la falta de lluvias y dentro de estos se encuentran Sáchica y Villa de Leyva, donde ya están haciendo racionamientos en el servicio de acueducto.

Alerta roja y 80 % de acueductos rurales sin agua en Sáchica

En Caracol Radio, el gerente de Servisáchica S.A.S. E.S.P., Sergio Cabra, informó que debieron decretar la alerta roja: “acá la crisis es preocupante y desde el viernes 30 de agosto declaramos esta alerta, porque tenemos desabastecimiento de agua en nuestros puntos de captación, que principalmente son nacimientos en la vereda Quebrada Arriba y otro en el sector de Ritoque límites con Villa de Leyva, y un pozo profundo en el sector Villa Rosita, que la recuperación es un poco lenta”.

Para esta alerta roja, las consideraciones que se determinaron en el Comité de Gestión del Riesgo Municipal es que temporalmente no se van a emitir más disponibilidades de puntos de agua y de parte de la Oficina de Planeación no se van a emitir más licencias de construcción; y se le van a imponer sanciones a las personas que laven los carros, fachadas y rieguen las plantas con agua potable. “Vemos el desperdicio notorio en la mayoría de hogares y a la par tenemos sectores donde no se ha suministrado el recurso hídrico desde hace una semana”, expuso el gerente de Servisáchica.

En cuanto al caudal de las fuentes de captación, tienen una reducción del 40 % y por esa razón declararon la alerta roja; la única fuente de captación que está funcionando al 100 % es la del pozo profundo, y se suma a esto que deben abastecer a los acueductos rurales.

Sobre esos acueductos, dice Sergio Cabra que la situación es delicada por las condiciones climáticas y la aridez del municipio: “en este momento, de nuestras veredas el 80 % están sin agua, entonces estamos dependiendo de unas reservas que tenemos en algunas represas y con el ánimo de solucionar temporalmente, estamos haciendo el suministro con carrotanques de Bomberos de Villa de Leyva y de Gestión del Riesgo Departamental”.

En ese mismo sentido, se está adelantando un racionamiento de agua sectorizado de lunes a jueves, y de viernes a domingo para todo el municipio por igual.

Con casi 6 mil habitantes, Sáchica tiene consumo de agua de 5.6 litros por segundo, concesión que están renovando con Corpoboyacá: “estamos solicitando la concesión de 12 litros por segundo, puesto que el incremento de la población del municipio ha aumentado considerablemente el nivel de construcciones a la par, y ese es el consumo que se tiene actualmente”, es el fenómeno que explica el gerente Cabra.

Racionamiento por sectores en Villa de Leyva

De acuerdo al balance del gerente de Esvilla E.S.P., Camilo Buitrago, se está presentando una afectación en el municipio por el largo periodo del Fenómeno del Niño, donde se ha disminuido el nivel de la quebrada La Colorada y el río Caney, las fuentes que surten el acueducto de Villa de Leyva. “Hemos iniciado el racionamiento, el cual va a consistir en abastecer a medio municipio durante la jornada de la mañana (parte alta) y medio municipio durante la jornada de la tarde (parte baja). De 6 a 8 de la mañana y de 6 a 8 de la noche habrá otro abastecimiento para todo Villa de Leyva. Es decir, realmente el racionamiento va a estar intermitente de 8 a.m. a 6 p.m.”.

Disponen del pozo profundo el cual les ayuda con el suministro de agua potable en algunos momentos, pero lo están prendiendo de todos los días y por eso se ven en la necesidad de racionamiento, para mejorar el suministro en las partes altas, que es donde se presenta el problema, “porque el pozo no nos está dando la presión suficiente para abastecer dichas zonas, pero en sí no necesitamos carrotanques, porque contamos con el recurso hídrico para poderlos abastecer, intermitente, pero lo vamos a poder hacer”, concluyó el gerente de Esvilla en Caracol Radio.