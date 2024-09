Mi Banda Sonora con Luciano D’Alessandro

Luciano D´Alessandro, uno de los actores más famosos conocido por interpretar distintos papeles en la televisión colombiana y venezolana nos cuenta en los micrófonos de ´A Vivir Que Son Dos Días´ las anécdotas que han marcado su carrera y vida personal, a través de canciones.

Disfrute de su Tracklist:

-Un Buen Perdedor – Franco De Vita

-Tonight – Ken Laszlo

-Take On Me – A-HA

-Whiskey In The Jar – Metálica

- Sweet Child O´ Mine – Guns N´ Roses

- Creep – Radiohead

- La Muerte Del Rocio Moro – Reinaldo Armas

- La Morena – Ilegales

- Tusa – Karol G

- Cello Suite No.1 In G Mayor – Johann Sebastian Bach

- Palabra De Honor – Luis Miguel

- A Thousand Years – Christina Perri