Johan Fano habló de la debilidad de la Selección Colombia que podría explotar Perú

Johan Fano enfrentando a Colombia en un partido de Eliminatorias al Mundial. (Photo credit should read RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images)

Johan Fano:”Hoy por hoy, Perú no goza del privilegio de contar con buenas inferiores”

Este viernes la Selección Colombia se enfrentará en las Eliminatorias frente a Perú, un encuentro por la séptima fecha de la clasificatoria del Mundial 2026. La selección dirigida por Jorge Fossati llega a esta fase sumando 2 empates y 4 derrotas en 6 partidos disputados, una situación compleja para el conjunto peruano, colero y que de no sumar, estaría poniendo en riesgo su camino al certamen internacional.

Previo al encuentro que se disputará en Lima a partir de las 8:30 PM, el exjugador de la Selección de Perú, Johan Fano, habló en con El Alargue de Caracol Radio acerca del nuevo entrenador, quien debuto en la Copa América y estaría dirigiendo su primer encuentro por Eliminatorias . Por otro lado, el ex Once Caldas comparó la importancia de los clubes colombianos por invertir en las inferiores y tener divisiones menores con buen talento.

Más de 40 años sin ganarle a Colombia: ”Es una diferencia negativa para mi selección, lógicamente para Colombia es importante porque no perder en un territorio diferente al suyo por tantos años, creo que es un valor agregado. Para nosotros ahora es una situación difícil porque Perú está pasando por un momento complejo, el estar de último en la tabla, no encontrar el proceso adecuado. No tuvimos una buena Copa América, creo que mañana lo único que pueda hacer Perú es la necesidad de salir por los tres puntos y tratar de romper esta mala racha de 40 años sin victoria”.

Puntos débiles del rival: ”La parte interna, el interior va a jugar un papel predominante. Porque por bandas creo que Colombia se ha puesto muy fuerte. Ha formalizado las bandas de la mejor manera, hoy tiene jugadores no solo de buena marca sino también desequilibrantes, Muñoz, Arias, Mojica y Díaz, un respaldo de los defensores y de los centrales sólido. Fossati hoy está apostando por el juego interno”.

Una selección sin recambio: “Sencillamente, no le hemos dado importancia a algo que para mí siempre ha sido materia prima de los clubes a nivel profesional y son las inferiores. Hoy por hoy, el Perú no se goza del privilegio de contar con unas divisiones menores buenas. Son muy pocos los clubes que desempeñan esa labor, algo que en Colombia le dan mucha importancia y hoy día se ven los beneficios del caso. Hay jugadores que no llegan a cumplir 20 años y ya están emigrando a Europa, ya con la madurez”.

¿Convence Fossati?: “El tiempo lo dirá, porque hablar de siete partidos es lógicamente poco por la preparación. La única preparación que hubo fue la de la Copa América, donde el profesor Fossati está tratando de implementar un sistema nuevo para los seleccionados, un sistema nuevo para lo que estaba acostumbrado Perú, que es la línea de tres y obviamente eso no es de la noche a la mañana. Esperamos que la copa haya servido para fortalecer este sistema y ojalá el día de mañana es importante”.