Esta sería la nómina titular de Colombia para enfrentar a Perú en Lima por Eliminatorias

La Selección Colombia cumplió con sus sesiones de entrenamiento en Barranquilla y llegó en horas de la tarde a Lima para encarar lo que será el juego por la fecha 7 de las Eliminatorias al Mundial ante Perú este viernes desde las 8:30 p.m. El combinado nacional aterrizó sin ninguna novedad, pero se mantiene con la duda de la situación física de Jefferson Lerma.

El volante del Crystal Palace no pudo actuar el pasado fin de semana por una molestia en los dedos de los pies, hecho que hizo prender las alarmas en la Selección Colombia y por eso el entrenador Néstor Lorenzo citó de urgencia al jugador de Talleres de Córdoba, Juan Camilo Portilla. No obstante, en palabras del técnico argentino, lo de Lerma no es de gravedad y estaban a la espera de su evolución.

“Tuvo un dolor en el dedo gordo del pie, duró u día o un día y medio, perdió solo un entrenamiento y luego hizo diferenciado. Cuando el club (Crystal Palace) vio que no tenía motivo para retenerlo viajó para acá con nosotros, está sin síntomas de dolor, así que está disponible”, dijo en rueda de prensa. Sin embargo, buscarían cuidarlo de cara al juego con Argentina en Barranquilla.

Castaño por Lerma y regresos de Muñoz y Lucumí a la titular

El último partido de referencia de la Tricolor es la final de la Copa América en la que cayeron contra Argentina en Miami. En ese encuentro, Daniel Muñoz no pudo actuar por haber sido expulsado en la semifinal contra Uruguay, y en su lugar estuvo Santiago Arias, siendo la única novedad para la definición del título.

Por su parte, quien estuvo en la posición de defensa central fue Davinson Sánchez, de gran campeonato, haciendo pareja con Carlos Cuesta, mientras que Jhon Janer Lucumí se perdió casi que todo el certamen producto de una lesión en el primer partido. Para este duelo contra Perú el que no estará será Sánchez, quien no pudo unirse a la convocatoria por una lesión que padeció en su club, Galatasaray. La dupla Cuesta-Lucumí reaparecería.

Además de la eventual no titularidad de Jefferson Lerma y el ingreso de Kevin Castaño en su lugar, estas serían las únicas novedades que tendría la Selección Colombia para medirse a Perú. El delantero centro sería Jhon Córdoba, quien se quedó con el puesto de titular con el paso de los partidos en la Copa América.

Posible nómina de Colombia para visitar a Perú

4-3-3: Camilo Vargas; Daniel Muñóz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Kevin Castaño, Jhon Arias, Richard Ríos, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba