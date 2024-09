En Caldas levantarán los 6 puntos de concentración del paro de transportadores.

Manizales

En Caldas hay 6 puntos con paso restringido los cuales serán abiertos en las próximas horas, el primer punto habilitado fue Maltería en la vía que comunica a Manizales con Bogotá, sin embargo, no todos están satisfechos con los acuerdos entre el gobierno y los transportadores, esto es lo que dice Alex López, líder transportador de Caldas.

“Sinceramente yo estoy en total desacuerdo, esa no fue la cita que nosotros nos pusimos y hablamos con nuestros dirigentes en Bogotá sobre qué era lo que se iba a pedir al Gobierno, en este momento, nosotros nos sentimos traicionados porque esas no fueron las reglas, nosotros queríamos el congelamiento total de los dos combustibles, no de uno solo, sino de los dos combustibles que afectan a todo el pueblo colombiano, la derogatoria del Decreto con el cual se aumentaba en 1904 el combustible y lo cambiaron todo, entonces yo no estoy viendo un acuerdo”, indicó el líder transportador.

Es de destacar que insisten en que lo que queda ahora es “hacer caso”, como coloquialmente se dice, y que iniciarán con la apertura de las vías, destacando que en estos 6 días se había presentado disminución de productos agrícolas en las plazas de mercado, cierres en las ventas de tiquetes por la terminal terrestre y hasta cierres en las estaciones de servicio debido a la compra masiva de combustible ante el miedo que se generó entre la comunidad.

Sin embargo, hay quienes están de acuerdo y están atentos a las indicaciones y lineamientos que se van a aplicar a partir del acuerdo logrado.

