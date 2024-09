Congreso no será “notario” de reformas sociales: Efraín Cepeda tras reunión con Petro

Colombia

En la Casa de Nariño el Presidente Gustavo Petro recibió hoy a Efraín Cepeda, presidente del Senado, en el primer encuentro tras la elección de este último en el legislativo.

Tras la reunión, Cepeda aseguró que hablaron sobre los proyectos que presentará el gobierno y dijo que el Congreso no actuará como “notario” de las reformas sociales.

“La concertación en las diferentes iniciativas legislativas, lo dije durante mi discurso de posesión, aquí hay que concertar, notarios no somos ni en el Congreso ni en el Partido Conservador, de manera que las reformas se deben consensuar, se habló de la nueva reforma a la salud, y por supuesto pues expresamos que había el mismo sentido, había que concertarla”

Cepeda también expresó la necesidad de conocer y discutir cualquier propuesta de reforma tributaria antes de someterla a votación.

“Yo le expresé de manera clara que no había ninguna posibilidad de que en el Congreso de la República votáramos una ley de financiamiento o reforma tributaria sin conocerla y sin debatirla”, afirmó el presidente del Senado.

El líder legislativo también se refirió a la fallida expectativa del Gobierno de recaudar 15 billones de pesos adicionales a través de tribunales de arbitramiento este año, lo cual no se materializó y obligó al Gobierno a recortar 20 billones del presupuesto nacional.

“Le dije que discutiéramos por separado la reforma tributaria y lo que saliera de la tributaria lo hiciéramos presupuesto adicional. No soy irresponsable con el país de encabezar una reforma que no conocemos y que no hemos escuchado a los diferentes sectores de la sociedad”, aseguró.