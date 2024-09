¿Acierta el Gobierno en el diagnóstico sobre el paro camionero?

Photo credit should read RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images / RODRIGO ARANGUA

En Hora20 el análisis al avance del paro camionero, las dificultades en la negociación, la posición del gobierno y la decisión de dispersar los bloqueos en varias zonas del país. Una mirada a los costos políticos y las consecuencias en lo económico. Después una mirada a las figuras que “juegan con fuego”, una expresión utilizada durante el Congreso de la Andi que se celebra por estos días en Medellín.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, definió como una vagabundería lo que ocurre en el país, “desde el costo de alimentación, la mayoría de los precios han aumentado hasta 100% para algunos productos, hay animales que han muerto en las carreteras”. También dijo que hay 720 mil cajas de banano que no han llegado a puertos de exportación o los productores de aceite de palma ya tienen hasta día y medio de capacidad de almacenamiento. Resaltó que en Colombia se utiliza el bloqueo para chantajear al Gobierno, “no se respeta la autoridad y el problema hacia adelante va a quedar. Las comunidades insatisfechas salen y bloquean”. Por último, dijo que no va a cambiar nada mientras haya un tema cultural de que hacerle daño a los demás no tiene consecuencias, “hay que judicializar a quienes están en vías de hecho”.

Para Martha Alfonso, representante a la Cámara por la Alianza Verde, este es un paro de carácter patrona, lo cual, le imprime un carácter diferente a otros paros que hemos vivido en el país, “este es un gobierno de diálogo, hay mesa de concertación con PMU y cinco ministros en la mesa. Sí se ha tenido voluntad de diálogo y concertación. El hecho de bajar de $1.900 a $800 muestra actitud de ceder”. También explicó que hay un precio congelado desde hace 5 años, “este es un sector que ha recibido subsidio pagado por todos los colombianos por muchos años y ahora en un contexto de crisis económica, necesitamos elementos para reactivar la economía”.

Manifestó que hay condiciones difíciles para el gremio transportador, informalidad, no se paga riesgos laborales y hay gran precarización, “pero ese problema no está en la mesa, como tampoco los peajes”.

Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana, columnista y director del Cerac, señaló que hay una lógica de negociar lo que debería ser una política pública innegociable, que es la de poner precio a los combustibles, “la protesta social no es el bloqueo de vías, no es una forma útil de alcanzar un acuerdo. No tenemos distinción frente el daño que se le causa a alguien más por el bloqueo de vías”. Comentó que el Gobierno le dicen al país que son perseguidos, que están debilitados y que los quieren bloquear, “un incorrecto diagnóstico es pensar que esto es un paro patronal”.

También explicó que quienes bloquean la Circunvalar en Bogotá son pequeños camioneros que tienen volquetas en Pardo Rubio, “son conductores que pelean con el dueño del camión porque les toca pagar un ACPM más caro”. Por último, dijo que este paro se va a resolver a través de una negociación por desgaste, “va a ganar el pulso el que tenga mayor capacidad de aguante”.

Parta Juan Esteban Lewin, jefe de redacción de El País América, el periódico global, se ha podido evidenciar que este un sector dividido, de dueños de camiones, de conductores, “es un sector diverso y hemos encontrado discrepancias entre ellos”. De hecho, planteó como ejemplo que en el punto de protesta cerca al Portal Sur se encontraron discrepancias entre la operatividad, “una pelea entre quienes decían que tocaba dejar libre un carril, mientras tanto, otros decían que tocaba bloquear todo”.

De otro lado, dijo que hay un debate sobre los medios utilizados, el bloqueo y los impactos. “Pero hay otro sobre la diversidad de actores que hay en el sector de transporte de carga por carretera. El gobierno busca enmarcar la discusión en el segundo debate”, además, comentó que en temas importantes como tabla de fletes, la chatarrización, el parque que necesita el país, no son objeto de discusión, pues todo está concentrado en el impacto por el aumento del precio del ACPM. Por último, dijo que toda la cadena se impacta, “el tema es quién dentro de la cadena se ve afectado ante el sobrecosto y cómo puede terminar en el costo final. Hay un gobierno con una decisión apoyada por economistas, con un sector dividido y con grandes problemáticas”.