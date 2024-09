¿Qué propone el gobernador del Quindío sobre la situación del paro camionero en el país?

Armenia

Aunque en el departamento no hay bloqueos viales por parte de transportadores, empieza a generar preocupación la situación en otras zonas del país que puedan desencadenar afectaciones en el territorio.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis reconoció la complejidad de la situación y por eso llamó la atención del Gobierno Nacional sobre soluciones concretas que permitan salir de la actual crisis.

“Obviamente empieza a impactar la economía de nuestro país hoy les es un llamado al gobierno nacional como podemos nosotros de que a través del gobierno subsidia en una parte para que ese consumo y ese ese ACPM o esa gasolina no tengan esos incrementos tan altos, que hoy se están viendo afectadas tantas familias colombianas”, indicó.

El mandatario local dijo que la propuesta va encaminada en como desde el nivel central pueden subsidiar una parte para evitar el incremento tan alto en el precio del ACPM y dijo que lo otro importante es el diálogo para mitigar el impacto negativo que se vive actualmente en diferentes regiones del país.

“Es importante de que también llamar a a la unidad, a que el gobierno escuche la necesidad es no solamente de los camioneros de todos de esos empresariado que hoy pide a gritos, que podamos tener esa esa dinámica importante para que Colombia pueda salir adelante, es muy importante también de que no vaya a suceder lo que sucedió años atrás donde hicieron esos paros y empezaron todos esos esos problemas”, resaltó.

Agregó: “Hoy es un llamado a que seamos muy prudentes con este paro y que y que pues hombre que el gobierno escuche todas las necesidades del pueblo colombiano”.

En cuanto al plan de contingencia que implementan, resaltó que está relacionado con el monitoreo a través del puesto de mando unificado para evitar dificultades en la movilidad en las vías del departamento.

“La Secretaría del Interior ha venido con a través del PMU haciendo todas las acciones pertinentes. Hoy no tenemos, pues ese cierre local, pues que nosotros se han venido afectando, se han venido transitando por allí intermediaciones, pero pues no no hay ese problema”, puntualizó.

Invitó a la comunidad a informarse a través de los canales oficiales de la administración departamental para estar al tanto de la situación.