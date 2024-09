Horóscopo GRATIS hoy Profesor Salomón: Escorpio y los signos que deben controlar su mal genio

Hoy, es un día para volver a retomar fuerzas y sacar lo mejor de sí mismo. Así lo explica el astrólogo de Chicago Tribune al señalar que la Luna está navegando por Libra, lo que se traducirá en una sensación que animará a que las personas se sientan más amables y justas. Además, se podría exacerbar esa energía, alimentándola con una dosis de positividad, cuando este astro se una con Venus durante las primeras horas de la mañana.

La recomendación general es: escuche su intuición , las cosas así puedan surgir y desarrollarse de una manera mucho más fácil.

Horóscopo del Profesor Salomón

El Profesor Salomón, astrólogo y tarotista colombiana, trae los mensajes especiales y las recomendaciones para cada uno de los signos zodiacales. Tenga en cuenta, Cáncer y otros signos tendrán una gran suerte en el dinero y en los juegos de azar.

1. Virgo

Se presentarán situaciones que serán muy convenientes para usted, especialmente porque arreglarán o aliviarán problemas que lo tenían preocupado. Estas casualidades también llegarán para apoyarlo, lo ayudarán a estabilizarse y a seguir adelante en lo que quiere.

Para algunas personas de este signo, el amor va a activarse y lo hará de una manera inesperada. Si ya tiene una relación, esta se va a fortalecer.

Ojo con el estómago, cuídelo. Recuerde muy bien la importancia de limpiar su organismo, hacer purgadas (con recomendación del médico), ya que esto podría ser clave para ese cuidado del estómago o para aliviar molestias que esté presentando.

2. Capricornio

Las personas nacidas bajo este signo tienen un símbolo importante que se llama ‘La estrella’. Esa estrella de suerte hará que brillen las cosas que tú quieres o las que estás buscando lograr. Brillará fuerte también cosas en el amor y en el dinero, los cuales se fortalecerán. En la salud, presentará una mayor estabilidad.

Algunos de ustedes van a tener las ganas de viajar. En ese caso, la recomendación es que mire si es lo que la vida le está entregando y, si lo puede hacer, no lo piensen dos veces.

3. Tauro

Hay que aprender a calmar los nervios, a veces las personas de este signo se ponen muy nerviosas y hasta tercas, la recomendación es que tomen las cosas con calma, pues todo tiene una solución, hay que mirar de alguna manera cómo llegar a ese punto de equilibrio y de solución. Las personas de este signo que están solas, una grata sorpresa en el amor va a llegar y los que estaban pasando por alguna crisis con sus parejas, van a lograr aclarar o definir definitivamente la situación.

Una plata extra va a calmar los nervios y si tuvieron alguna dificultad en su salud, viene una recuperación, estabilidad y fortaleza.

4. Sagitario

No se desespere porque todo pasa. Se puede tomar su tiempo, pero todo pasa y todo se va dando en el momento correcto. Lo que puede pedir es mucha sabiduría para entender cuándo debe cambiar, qué debe hacer y que no debe realizar, pues, cuando pedimos esa sabiduría, vamos a entender las razones. Recuerde que veces eso que imaginamos, no es lo mejor, ni lo más adecuado, y ahí es donde viene el problema.

Sucederá algo muy interesante con papeles o documentos que estaban pendientes, ya que se logran solucionar a su favor.

5. Leo

Deben tener mucho cuidado con en la parte emocional. Recuerde que los celos, la inseguridad o el temor no sirven para nada, más bien hable con su pareja, con la persona con la que sale, con la que está conviviendo o con su esposo/a y dialoguen para que lleguen a un punto de acuerdo. El Profesor Salomón recuerda que pelear y estar tensionados no sirve para nada, se deben buscar soluciones juntos porque cuando uno hace un hogar o una pareja, son los dos los que toman la decisión de hacerlo.

Llegan noticias de un dinero que estaba esperando y, si estaba sin trabajo o está bloqueado/a en la parte laboral, también llegarán sorpresas, así que esté muy pendiente.

6. Aries

Hay algo muy interesante para las personas nacidas bajo el signo de Aries respecto a la parte económica. Se arreglan y solucionan problemas o situaciones que estaban pendientes y que van a terminar girando muy a su favor, así que prepárese.

Si tuvieron algún disgusto con alguien de la familia, el esposo, una hija, un sobrino o la suegra, lo mejor es buscar el equilibrio y la reconciliación para que la energía buena pueda fluir permanentemente. Recuerde que donde hay peleas, discusiones o maldiciones, no puede haber prosperidad, necesitamos reconciliarnos porque el perdón y el amor deben reinar siempre.

7. Acuario

Las personas nacidas bajo este signo deben tener mucho cuidado con las decisiones que tomen. No haga las cosas a la carrera, analice muy bien esa propuesta, esa compra o esa inversión que se está presentando. No actúe por instinto o por impulso, hay que ver cómo están las cosas y que es lo más conveniente en su vida en estos momentos.

Algunas personas de este signo tendrán la oportunidad de viajar y tendrán buenas perspectivas. Recuerde que con los familiares, con sus hijos, con sus parejas o con sus padres debe buscar el equilibrio de las cosas, que no haya tantos disgustos, ni contrariedades, porque esto afecta la energía y bloquea las oportunidades. Finalmente, en el ámbito de salud, se recomienda revisarse los ojos, porque de pronto pueden estar teniendo molestias que no son normales.

8. Géminis

Las personas nacidas bajo el signo de Géminis tendrán grandes sorpresas en la parte comercial, van a lograr grandes e importantes cosas allí; sin embargo, también tendrán que hacer unos cambios y adaptarte a nuevas situaciones que van a ser significativos para conquistar lo que se quiere.

Mucho cuidado con estar disgustado y, especialmente, mucho cuidado con las personas negativas. Evite la gente con energía negativa y tóxica, no le conviene porque usted es una persona muy creativa y si alguien viene a colocarle problemas, lo bloquea o bloquea sus pensamientos y proyectos, cosa que no puede permitir. En temas económicos, las cosas van a estar bien y se podrá dar un regalo o capricho para consentirse un poco.

Finalmente, algunas personas de este signo tendrán la oportunidad de hacer un viaje importante, el cual les va a dar una gran satisfacción y alegría.

9. Libra

En la parte emocional, las cosas van a estar mejorando. Si hubo algún problema, una discusión o un malentendido, logrará equilibrarlo. Además, vienen proyectos nuevos que deberá emprender con tranquilidad, recuerde que todo está cambiando y si llega otra forma nueva de proyectar o de hacer las cosas, pues tiene que adaptarte, porque la clave de la vida está justamente en adaptarse a las situaciones que la vida nos presente.

Las personas de este signo que abrieron un negocio o que están iniciando un emprendimiento, van para adelante. Nada es fácil en la vida, todo necesita un esfuerzo y una espera, así que no se desespere, porque si bien no aprendió como pensaba o si bien tuvo un mal día, hoy tendrá una nueva oportunidad para volver a comenzar. Hay que perseverar. Cuando uno hace un emprendimiento, lo más difícil es arrancar y cuando ya arranca, el siguiente reto es sostenerlo y hay que hacer las maromas que sean necesarias, pero hay que sostenerlo.

10. Cáncer

Cosas importantes van a acontecer para ustedes relacionadas con el amor. Van a estar fluyendo de una manera muy especial, ya porque mejora, se activa o se fortalece todo lo relacionado con la parte emocional. Su segunda carta habla de proyectos que va a poder llevar a cabo porque aparecerán las personas adecuadas con las cuales podrás emprender ese proyecto que tienes en mente.

En la parte económica, va a tener gran suerte y recuerde que los juegos de azar están girando por allá a su favor, así que no dude en darle una buena oportunidad y para ello puede apostarle al número 2859.

11. Escorpio

¡A comenzar de nuevo! Será momento de hacer borrón y cuenta nueva, viva el aquí y el ahora porque esa es su realidad. Deje esas frases de: “yo tenía”, “es que yo era”, “es que yo había”, pues no valen, realmente vale lo que tiene, lo que quiere hacer ahora y lo que estás conquistando. Aprenda a no vivir con el recuerdo del pasado.

Por otro lado, se recomienda que tenga cuidado con el mal genio, cámbielo y, ojo, no se ponga intransigente a veces frente a las cosas, más bien busque un punto de equilibrio, ya sea con sus hijos, con tu jefe o con sus compañeros de trabajo.

12. Piscis

Se vienen buenos proyectos, cosas nuevas, mucho trabajo, mucha actividad. Va a poder sacar adelante eso noticias del extranjero que lo llenan de alegría y se vienen también buenas noticias económicas.

En temas de salud, las personas de este signo que estuvieron estresados y tuvieron bajones, se pondrán nuevamente fuertes y se van a volver a recuperar, pero recuerde: no se estrese tanto, si el mundo se cae, hágase a un lado y que pase derecho. No trate de cargar los problemas de los demás, usted ya tiene suficiente con lo propio, por favor, deje que los otros hagan su trabajo, si bien ayudarlos y orientarlos es bueno, es importante no cargar sus problemas.