Es imposible llorar más de 12 minutos seguidos, según neurocientífico, ¿por qué?

Es natural que los seres humanos al sentir diferentes emociones tengan o sientan la necesidad de llorar, puede ser con tristeza, alegría o incluso rabia. Probablemente, muchos han escuchado a alguien decir que se la pasó llorando toda la noche, o haberlo dicho, pero ¿sabía que algunos expertos consideran que hay tiempo limitado para que salgan lágrimas?

Desde la Biblioteca de Salud de Estados Unidos, Medline Plus, explican que las lágrimas son producidas por las glándulas lagrimales, ubicadas en el párpado superior, las cuales secretan un líquido compuesto principalmente de agua y sal que lubrica y protege el ojo. La producción de lágrimas puede constante y en pequeñas cantidades para mantener el ojo húmedo.

También, puede aumentar en respuesta a estímulos externos como la presencia de partículas en el ojo, la irritación por sustancias químicas o emociones intensas. En estos casos, el sistema nervioso envía señales a las glándulas lagrimales, incrementando la producción de lágrimas para limpiar y proteger el ojo.

¿Hay tiempo limitado para llorar? El doctor mexicano Eduardo Calixto, experto en neurociencia, en una entrevista con Marco Antonio Regil aseguró que “llorar gasta demasiada energía y nadie puede llorar por más de 12 minutos”, no obstante, no quiere decir que no lo hagan seguidamente.

¿Por qué?

El experto explicó que es normal que las personas hagan pausas entre llantos y se vayan autolimitando, luego de llorar se liberan endorfinas, que son neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales y generan una sensación de bienestar y euforia. Por lo tanto, al finalizar, es común sentir una sensación de calma y alivio, gracias en parte a la liberación de estas.

“Después de llorar las personas sienten placer”, dijo.

Cuando las personas lloran consumen más del 30% de la capacidad que tiene el cerebro para consumir glucosa y oxígeno, lo que significa que se cansa más.

“Terminar de llorar prácticamente es como si tuvieran que correr 5 o 6 cuadras a toda velocidad. Esta es la explicación de por qué los bebés cuando lloran se pueden quedar dormidos fácilmente y por qué se siente la necesidad de comer”, explicó.

¿Llorar tiene beneficios?

Llorar es un proceso natural y saludable que brinda múltiples beneficios a nivel físico y emocional, desde el sitio de ‘Blanca Psicólogos’ dan los siguientes: