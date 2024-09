No hemos logrado éxitos: Min Interior reconoce fracasos en la Paz total

Colombia

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió a los obstáculos que ha tenido el gobierno en el camino hacia la ‘paz total’ en Colombia relacionándolo con la necesidad de lograr la transformación de los territorios del país.

Cristo reconoció la falta de éxito en las negociaciones de paz, atribuyéndolo a la falta de voluntad de los grupos violentos y la implementación incompleta del acuerdo de paz.

“Puede haber éxitos en las negociaciones de paz total, que reconocemos que no los ha habido por la falta de voluntad de los grupos violentos, o puede haber éxitos militares en las ofensivas que se están haciendo en varias partes del país. Hay que recordar que se han levantado varios ceses al fuego y que nuestras fuerzas militares están a la ofensiva en varios territorios, no solamente en el departamento de Cauca”, aseguró el ministro.

Sin embargo, dijo que ninguno de esos dos procedimientos ni la negociación que lleva a la desmovilización, “ni la ofensiva militar exitosa va a garantizarnos que no se repitan los ciclos de violencia en Colombia. La violencia no va a desaparecer el 7 de agosto del año 2026. Tenemos un problema de violencia que hay que reconocer que se recicló después del acuerdo de paz por la no implementación del propio acuerdo de paz”, añadió.

Tras participar en un foro de la revista CAMBIO , el ministro dijo que aunque el Gobierno pudo tener éxito en la política de paz total, los grupos armados no entendieron el mensaje del presidente Gustavo Petro.

“Nosotros podemos tener todos los éxitos en la paz total, que no los vamos a tener, creo que ya es claro eso; los grupos violentos no entendieron el mensaje del presidente Petro y la mano generosa, se han levantado los cese al fuego en casi todas partes”, señaló.

Además, aseguró que actualmente solo queda vigente el cese al fuego con las disidencias de las Farc que siguen en el proceso de paz.