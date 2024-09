Alarma en barrio Olaya Herrera de Cartagena por aumento de casos de dengue: 122 este año

La muerte de dos menores de edad por síntomas presuntamente asociados al dengue encendió las alarmas en el sector El Progreso del barrio Olaya Herrera, en el suroriente de Cartagena. Durante la habitual visita de ‘Caracol Radio de Barrio en Barrio’ en el Noticiero del Mediodía, el director del Dadis, Alex Tejada, indicó que estos casos son materia de investigación y serán las pruebas del laboratorio a través del Instituto Nacional de Salud que determinen si los fallecimientos están asociados a esta patología.

Caracol Radio conoció que Olaya Herrera es uno de los seis barrios de la ciudad que están priorizados por “comportamientos inusuales” relacionados con aumento de casos de dengue por encima de lo esperado. Según el más reciente informe del Dadis, este año 122 personas se han contagiado con la enfermedad en este populoso sector de la capital bolivarense. Es por eso por lo que la autoridad de salud del Distrito llegó al sector El Progreso con campañas de sensibilización y erradicación de criaderos del mosquito transmisor de la patología.

“La semana pasada tuvimos un brote de dengue acá, si nosotros no nos unimos en torno a eliminar los criaderos del mosquito como reservorios de agua no vamos a ganar la batalla. Eso es sencillo, para no tener mosquito tenemos que acabar donde ellos nacen”, manifestó Alex Tejada, director del Dadis.

Por su parte, Jorge Mendívil, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector El Progreso, quien agradeció la presencia del Dadis, aseguró que durante las últimas semanas se han presentado alrededor de 25 casos de la enfermedad en la zona. Actualmente hay dos menores de edad recluidos en centros asistenciales de la ciudad por síntomas de la patología, uno de ellos en Cuidados Intensivos.

Según el Dadis, también se han presentado aumentos de casos por encima de lo esperado en los barrios El Pozón, Nelson Mandela, Fredonia, Ciudad Bicentenario y el corregimiento de Pasacaballos.

En total, este año se han notificado 1702 casos al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Del total de casos

1189 (69,9%) fueron clasificados como dengue sin signos de alarma

482 (28,3%) como dengue con signos de alarma

31 casos (1,8%) como dengue grave.

Para la presente semana epidemiológica se notificaron 56 casos de dengue, cuatro de ellos de dengue grave y 0 casos fatales. El 54,5% de los casos de dengue notificados se concentran en los barrios: