Néstor Lorenzo aclara lesión de Jefferson Lerma: Sí estará en la convocatoria

Jefferson Lerma. (Photo by Tim Nwachukwu/Getty Images) / Tim Nwachukwu

Jefferson Lerma, jugador clave en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, sí se unirá a la concentración del combinado nacional. Así lo informó el mismo seleccionador, quien aseguró que esperan al jugador en la convocatoria.

Lerma encendió las alarmas en la Selección este domingo, al no ser convocado por el Crystal Palace para su partido de este domingo ante el Chelsea en Stamford Bridge, por la tercera fecha de la Premier League.

El entrenador de su club, Oliver Gasner, aseguró en conferencia de prensa que el volante vallecaucano presenta un problema en uno de los pies. “Lerma tuvo un problema en su pie después del día de descanso. Volvió y le dolía, no podía ponerse los guayos y obvio no podía jugar. No sabemos de dónde salió la molestia, pero sí tenía mucho dolor”, dijo en su momento.

En diálogo con Gol Caracol, Néstor Lorenzo comentó desde Barranquilla, sede de concentración de la Selección Colombia, que están esperando a Jefferson Lerma para evaluarlo y que no hay motivos para desconvocarlo.

“Son jugadores del proceso, de pronto Lerma estuvo más veces, Portilla menos, pero son jugadores que ya conocemos y no hay ausencia de nadie. Lerma esperamos que venga, está evolucionando bien y no hay motivo por el cual no debiera venir. Estamos viendo la forma de que se sume al plantel y evaluarlo aquí”, señaló.

Próximos partidos de la Selección Colombia

Si bien es esperado en la concentración, su presencia con la Selección Colombia para el juego ante Perú del próximo viernes se encuentra en duda. La Selección visitará a Perú en Lima a las 8:30PM, hora colombiana; mientras que el martes 10 de septiembre estará recibiendo a Argentina en Barranquilla, a partir de las 3:30PM.