¿En dónde murió Rodolfo Hernández? Esta es la clínica en la que llevaba semanas en la UCI

El ingeniero y político colombiano, Rodolfo Hernández, falleció a la 1:00 p.m de este lunes 2 de septiembre, luego de luchar contra un cáncer de colon terminal. Duró casi dos meses internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en el Hospital Internacional de Colombia ubicado en Piedecuesta, Santander.

“El Hospital Internacional de Colombia (HIC) se permite informar a la opinión pública que, a pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, falleció hoy debido a complicaciones de su patología neoplástica metastásica de colon”, señaló el hospital en un comunicado.

A los 79 años, se encontraba en medio de un tratamiento complejo, con un historial de más de cinco cirugías previas. La última intervención, realizada para extirpar un tumor en el hígado, inicialmente no parecía tener complicaciones graves. Sin embargo, dos semanas después, sufrió un coma inducido y tuvo que ser intubado, lo que llevaría a su fallecimiento. A pesar de los esfuerzos médicos, no fue posible salvar al ex candidato presidencial de Colombia.

¿Cuáles fueron las causas de su fallecimiento?

Así como lo afirmó el Hospital Internacional de Colombia (HIC), Rodolfo Hernandéz, murió debido a complicaciones de su patología neoplásica metastásica de colon, donde le habría afectado el hígado y causado varias patologías hepáticas. Cuando descubrió el cáncer durante su carrera en la Gobernación de Santander en el año de 2023, el político había asegurado que iba a luchar contra esta enfermedad con las quimioterapias y cirugías que se requerían en ese momento.

Cabe destacar que el cáncer de colon, presenta distintos síntomas en las personas que lo padecen, algunas de ellas son como:

Cambio en los hábitos intestinales, como diarrea o estreñimient o más frecuentes.

o más frecuentes. Sangrado rectal o sangre en las heces.

o sangre en las heces. Molestias continuas en la zona abdominal, como calambres, gases o dolor.

Sensación de que el intestino no se vacía del todo durante la defecación.

no se vacía del todo durante la defecación. Debilidad o cansancio.

Pérdida de peso involuntaria.