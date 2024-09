Campeón mundial anuncia su retiro de la Selección de Argentina: “Es un ciclo cumplido”

Previo a la doble fecha de Eliminatorias, Argentina vuelve al ruedo luego de obtener su título número 16 de la Copa América, convirtiéndose en bicampeón. Los dirigidos por Scaloni enfrentarán a la Selección de Chile en condición de local y luego visitarán Barranquilla para medirse ante la Selección Colombia.

En la lista de convocados para los partidos, sorprende la ausencia de Lionel Messi, quien sufrió una lesión en el tobillo justamente ante Colombia el pasado 14 de junio. A pesar de ya estar entrenando con su club Inter de Miami, el 10 no tiene fecha de retorno a los campos de juego.

Junto a Messi, la celeste cuenta con dos bajas definitivas para el resto de las competiciones, recordemos que Ángel Di María ya no hará parte del combinado argentino luego de anunciar su retiro antes del comienzo de la Copa América 2024.

La tercera baja es el portero Franco Armani, quien en las últimas horas declaró “Hablé con Lionel Scaloni y Martín Tocalli, el entrenador de arqueros. La realidad es que es un ciclo cumplido con la Selección. Como lo manifesté cuando renové contrato con River, se hace un poco difícil llegar al Mundial (del 2026)” dijo en ESPN

🇦🇷 Los 4 títulos de FRANCO ARMANI con la Selección Argentina:



⭐️ Copa América 2021.

⭐️ Finalissima 2022.

⭐️ Copa del Mundo 2022.

⭐️ Copa América 2024.



🔝 El arquero MÁS GANADOR en la historia del fútbol argentino. pic.twitter.com/JVYtOztt49 — dataref (@dataref_ar) September 1, 2024

Ciclo cumplido e histórico

Tras obtener cuatro títulos con la Selección Argentina, el ex Atlético Nacional ya no hará parte del equipo de Scaloni. No es fácil mantenerse y por más de 5 años, el portero argentino fue tenido en cuenta durante todas las convocatorias y a pesar de no tener minutos, siempre fue partícipe e importante en la plantilla.

Armani fue el encargado de cubrir los tres palos durante el Mundial de Rusia 2018, cuando la selección estaba en manos de Jorge Sampaoli. Franco disputó los últimos tres partidos de la Copa del Mundo en un año inolvidable para el dónde también fue campeón con River Plate en la Copa Libertadores con el tan recordado gol del colombiano Juan Fernando Quintero.

En 2019 fue el portero titular de la Copa América disputada en Brasil, donde tuvo una destacada actuación atajando un penal en la fase de grupos ante Paraguay, siendo una pieza clave para poder clasificar a la siguiente ronda del certamen.

El bicampeón de América también reconoció que el arco queda en buenas manos, haciendo mención a Emiliano Martínez. “Comienza un nuevo proceso y hay chicos más jóvenes que merecen tener la oportunidad”.

🇦🇷 DE UNA SALVADA INOLVIDABLE A GANAR TODO CON ARGENTINA



🧤 Franco Armani anunció su retiro de la Selección y es imposible olvidarse de aquel penal que le atajó a Derlis González en la Copa América 2019. pic.twitter.com/7ygtKqQtEo — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 2, 2024

Es una carrera histórica, como arquero Franco conquisto La Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima. Junto a Di Maria, ambos tendrán su respectivo reconocimiento en el partido contra Chile.