Acerías Paz del Río está dentro de las diez empresas con mejor reputación en Colombia

Tunja

Por tercer año consecutivo, Acerías Paz del Río (APDR) ha sido reconocida entre las diez empresas con mejor reputación en Colombia, según el Décimo Ranking de Reputación del Sector Minero, elaborado por la firma JA&A. Este reconocimiento se basa en la opinión de diversos actores, incluyendo comunidades, trabajadores, directivos y gobiernos.

Caracol Radio dialogó con el presidente de PazdelRío, Fabio Galán, sobre lo que significa el estar en esta posición:

Caracol Radio (C.R.): ¿qué representa para Acerías Paz del Río haber sido reconocida, por tercer año consecutivo, entre las diez empresas con mejor reputación en Colombia, y cómo considera que este reconocimiento refuerza la imagen de la empresa tanto a nivel nacional como internacional?

Fabio Galán (F.G.): es motivo de profunda alegría y orgullo que APDR esté como líder en varias categorías y especialmente reconocida en el ranking dentro de las diez compañías con mejor reputación del sector minero. Nosotros estamos dedicados a construir país, a generar valor social a través de los encadenamientos que da el acero y la minería, con lo que podemos llegar a todas las comunidades de nuestra área de influencia, pero siendo una empresa ubicada en Boyacá, es un impacto nacional el que tiene el acero que produce PazdelRío.

Nosotros consideramos que este reconocimiento no solo refuerza la imagen de la compañía, sino de todas las personas que la estamos construyendo y haciendo por el país, y ver que tanto el Gobierno como nuestros pares, amigos empresarios, colegas y competidores, ven en PazdelRío un aliado para la construcción de la minería bien hecha, la minería responsable, la minería que agrega valor para Colombia, pero también siendo una empresa de base minera, transforma estos minerales en un acero que construye el país, muestra el poder que tiene la minería, la industria transformadora de materias primas, para dotar a un acero colombiano, un acero que llega a las regiones, a la infraestructura, a las casas, a la construcción de todo el tejido social y de construcción de viviendas de interés social y prioritario. Es una satisfacción estar haciendo cosas que alimentan el espíritu de la nación y que hacen que construyamos un mejor país y así lo seguiremos haciendo.

C.R.: PazdelRío ha ocupado la posición número 1 en reputación entre los municipios no mineros y ha ascendido doce posiciones en comparación con el año anterior. ¿Qué factores clave atribuye a este avance y cómo planea la empresa mantener o mejorar esta posición?

F.G.: es de altísimo impacto, porque reconocen estas entidades territoriales y sus pobladores, que APDR siendo la empresa siderúrgica que integra en su producción a través de los minerales como el hierro, el carbón y la caliza, para producir el acero colombiano, indica, traduce y especialmente aporta, que hay un impacto nacional y que este trasciende a las regiones, y que hemos podido construir a través de una estrategia, de transparencia, de comunicación, de generar una visualización de los impactos de la industria minera y siderúrgica al país, como necesarios, como aportantes de construcción y especialmente, decididamente y estructuralmente, una visión integral de 76 años construyendo Colombia, no solamente generando el acero para construir las vías o la extracción de minerales, que además se utilizan en otras industrias básicas como la cementera, y con una transformación que nosotros también hacemos, entregamos otro tipo de materias al sector de la construcción, que son los agregados y las escorias, para la producción de cementos, y eso donde no hay minería sí se ve y es la trascendencia que está generando PazdelRío en Colombia. Estamos llenos de orgullo y de alegría poder tener esta distinción en un marco muy importante que es el Congreso Nacional de Minería y a través de un referente que es la brújula minería.

C.R.: ¿cómo cree que el hecho de ser la empresa número uno en reputación en municipios no mineros, impacta tanto a la compañía como a las comunidades de Boyacá, y qué efectos podría tener en la percepción de la minería en el departamento?

F.G.: el impacto tiene que ser positivo, cuando se trabaja bien y se hace la construcción de un país y de una industria fundada, en que todos somos parte de este propósito común que es Colombia, necesariamente APDR es un gran gestor. Nosotros consideramos que la participación de las comunidades en un trabajo que es el de hacer consciente los impactos positivos de la minería y la transformación del territorio, pero principalmente en una industria que aporta estos minerales para hacer el acero colombiano, construye casas, puentes, es la posibilidad de tener un acero en Colombia, no un acero que está en el exterior y esa oportunidad y esa disponibilidad, la tenemos gracias a la minería. APDR construye el país y dentro de su proceso de transformación y operación productiva, el 70 % se produce en el alto horno que es con transformación de minerales y el 30 % de nuestro acero viene a través de una economía circular que es la recuperación de la chatarra en todo el país, entonces tenemos una integración muy importante de diferentes cadenas de abastecimiento, que le permite reconocer a los territorios, que hay una minería que le entrega este acero a los colombianos, para que construyan sus casas y principalmente para tender esos lazos y esos puentes, porque el puente que se construye para hacer una vía también es el puente social que lleva progreso a través de una carretera, un tren, un aeropuerto. Esta infraestructura física, traduce beneficios sociales y es el impacto que genera tener una industria local fuerte que tiene un propósito y que considera necesariamente el abastecimiento local como una prioridad para todos los colombianos.

C.R.: ustedes han sido reconocidos también por su operación socialmente responsable y sostenible. ¿Cómo influyen en la reputación de la empresa, iniciativas como la construcción de la primera granja solar en una siderúrgica en Colombia y qué otras acciones tienen planeadas en este sentido?

F.G.: PazdelRío tiene una consciencia de sostenibilidad; no es solo una política en letras sino es una cultura que se vive en la compañía, ha sido parte de nuestro proceso de transformación cultural y propiamente consideramos que la incorporación a nuestro operación de nuevas energías como el parque solar que estamos trabajando con Celsia y que permitirá abastecer cerca del 6 % de la energía que consume la compañía, que si lo ponemos en números, es como si tuviéramos un bosque de especies nativas de árboles mayores, de cerca de 500 mil especies y captura más o menos unas 3 mil toneladas de CO2, luego eso es un aporte significativo no solamente en innovación sino también al medio ambiente. Estamos en las tareas propias de generar procesos eficientes en la compañía para traducir en nuestro producto esos valores que al fin y al cabo, como todo el mundo espera como consumidor, es traducir un producto que no solamente lleva una marca impresa sino un propósito que es la construcción de un país.

C.R.: como Acerías PazdelRío es firmante del Pacto Global de Naciones Unidas y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ¿de qué manera cree que estos compromisos han influido en el reconocimiento de la empresa en rankings de reputación y cómo espera que sigan impactando la operación de la compañía en el futuro?