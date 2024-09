Tolima gana de visitante ante un Bucaramanga sin recursos

Bucaramanga enfrentó un Tolima que se quedó con 10 jugadores sobre el minuto 41, una baja que nublaba el desarrollo de juego del cuadro visitante. Sin embargo, los dirigidos por David González mantuvieron un buen dominio del juego, con alta tenencia de la pelota y jugaban mucho más cómodos, controlando los espacios y moviendo las líneas finales. La escuadra de Rafael Dudamel no tuvo argumentos para empatar, construyó pocas jugadas en la segunda mitad y no tuvo un buen manejo de sus líneas durante el juego y terminó perdiendo 0-2.

Primer tiempo con muchas interrupciones

El encuentro iniciaba con buena intensidad por parte del Tolima, con el dominio del balón dividido. La escuadra local creaba espacios en el medio campo para filtrar el balón en la defensa visitante, pero el Tomila se encontraba sólido y con líneas cerradas. Sin embargo, sobre los 10 minutos, una jugada construida por Junior Hernández, llegaría el primer tanto del partido por Jeison Lucumi. El delantero, ubicado en el centro del área donde recibió el pase, solamente tuvo que empujar el esférico y ponerse por encima en el marcador 0-1.

Bucaramanga no baja la intensidad tras el gol, Freddy Hinestroza mantenía el medio campo movido, el jugador se apoyaba en las bandas para verticalizar el juego. A pesar del gol, el cuadro tolimense se estaba equivocando en entrega, mucha imprecisión en salida, pues la presión del cuadro de Dudamel aumentaba en las salidas del visitante.

El cuadro local buscaba más el esférico, pero Deportes Tolima era preciso cerrando los espacios del medio campo y conteniendo en la defensa. Frustrando los chances del Bucaramanga, los de David González no solo ganaban el partido, sino también en la creación de juego, coordinaba la transición del balón con pases de primera intención que los locales no lograban neutralizar.

Bucaramanga tendría una baja importante sobre los 30 de partido, Carlos Henao salió del campo tras una lesión, en su lugar lo reemplazo Santiago Jiménez. Una baja que afectaba la banda izquierda del local, pues Henao había hecho un buen trabajo por la banda. El juego se veía muy fracturado, muchas interrupciones por ambos equipos que no permitían un desarrollo más fluido del partido. Acercándose el final del primer tiempo, Yhormar Hurtado realizó una entrada bastante fuerte sobre Frank Castañeda, la jugada se revisó en el VAR y después de la repetición, el árbitro le mostraría la roja por la jugada peligrosa.

Segunda mitad dominada por Bucaramanga

La segunda parte inició con buena respuesta de Tolima frente a su expulsión en la primera mitad, ubicándose con mayor firmeza en las líneas del medio y defensa. Bombardeando en ataque al Bucaramanga, los tolimenses verticalizaron su juego y rompían muy bien la defensa.

La escuadra de González empezaba a sufrir sobre los 65, no se encontraban en el campo y los santandereanos se imponían en un bloque defensivo, lo que no le permitía al visitante generar juego. Tolima estaba sufriendo en el medio campo, ya que Yeison Guzmán no estaba concretando las jugadas, pero una jugada en ataque donde Juan Pablo Nieto encontraría al mediocampista abriendo al costado izquierdo y Guzmán que recibió un pequeño empujón de un defensor del Bucaramanga, terminaría entrando con todo y balón al arco de Quintana.

El conjunto local se perdió después del segundo gol, la creación de juego no estaba a favor de los dirigidos por Dudamel. Imprecisión sobre los últimos cuartos de cancha, no encontró la claridad y apoyándose con Andrés Ponce en ataque tampoco lograban concluir el ataque.

Los locales se quedaban sin argumentos para buscar una remontada, el juego del Tolima había dominado el partido negándole los pocos chances creados al Bucaramanga. Con una tenencia del esférico del 70% en la segunda parte, los de Gonzalez bajan el ritmo tras ver un rival resignado con un ataque muy pobre. Tras la derrota, los santandereanos sumaron su tercer partido perdido en condición de local. Deportes Tolima supo resolver una expulsión con unos cambios acertados que le ayudaron a definir un primer tiempo complejo en su final, pero que resolvieron en la segunda parte.