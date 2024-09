Pimentel, de frente contra Carlos Ortega: Es un árbitro mañoso

El máximo accionista de Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, fue uno de los protagonistas del empate entre su equipo y Fortaleza (2-2) por la fecha 8 de la Liga colombiana. El dirigente, que hace también las funciones de delegado, fue expulsado por árbitro Carlos Ortega luego de un reclamo aireado en el que protestó por una supuesta falta que no cobraron contra el jugador Romir Balanta y previamente ante el jugador Kevin Londoño, quien sufrió una fuerte caída sobre su cabeza y terminó en el hospital por prevención.

Pimentel no solo explotó en el terreno de juego, sino que también hizo unas publicaciones en contra del arbitraje. Entre sus trinos en la cuenta de X, destaca el que hizo apología al difunto expresidente de Tolima, Gabriel Camargo. “Como decía el senador que en paz descanse, díganme cuánto hay que poner, que yo también tengo chequera, no sean hijos de puta, bandidos”, escribió

Pimentel, de frente contra Carlos Ortega

En diálogo con Deportes Caracol Domingo, Pimentel fue crítico del arbitraje de ortega, quien dirigió el juego ante Fortaleza. Aseguró que es un juez mañoso, que se acomoda y que termina incidiendo en los resultados, al punto de manifestar que le solicitará a la Dimayor que no le vuelva a pitar a Boyacá Chicó.

“Sí, es complicado”, inició respondiendo sobre si Ortega era mañoso. “Se la quiere tirar de árbitro FIFA y complicar, es insidioso y hay que tener en cuenta para que no nos lo vuelvan a colocar. Hacemos lo mismo que hizo el América cuando hace un año vetó a un juez, nosotros no lo hacemos, pero a Ariza, América nunca nadie aceptó que estuviera vetado, no lo volvieron a nombrar para América. Queremos pedir que tengan en cuenta los graves problemas que hemos tenido con él y no queremos que nos vuelvan a pitar”, agregó.

Sobre la jugada puntual de Londoño, dijo: “El caso de Kevin me parece delicado, aparte pita falta en contra. Siguen insistiendo que era una falta clara, porque le meten el cuerpo cuando él está arriba y eso conlleva que haya pitado la misma falta al contrario, pero era evidente que tenía que haber pitado la falta a favor nuestro. Fue un árbitro parcializado y vamos a pasar una carta, Boyacá Chicó no lo quiere volver a ver porque hay muchos problemas con él”.

Respecto al arbitraje en general en Colombia, comentó: “Hay árbitros muy buenos, hay árbitros que casi nunca tienen problemas, hay otros que tiene problemas permanentes, como el caso de Ortega. Son árbitros que uno ya conoce y ya sabe cuáles son los árbitros mañosos, los complicados, los que no pitan 5-6 faltas y te pitan dos esenciales para que el rival haga daño. Son situaciones que uno tiene que estar pendiente”.

Finalmente, aseguró que el trato con los equipos grandes es diferente y puso el ejemplo del América, que pidió que no le volviera a pitar Edilson Ariza y en efecto, se ha cumplido. “Todo esto es muy manejable. A los equipos grandes los respetan más y cuando un presidente habla no le dicen ‘si sí’, pero hace cuánto no le pita Ariza a América, a ellos sí. Pero eso lo manejan internamente, eso es una manipulación que se hace, no lo exponen, pero lo manejan abajo. A Pimentel, que no tiene hinchada, que tiene un equipo pequeño, mandémoslo cinco veces más. Yo conozco la interna de esto desde hace 50 años”.