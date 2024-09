Los 10 países que más usan ChatGPT: solo uno latino y no es Colombia

Inteligencia artificial. (Photo Illustration by Jaque Silva/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

La Universidad de Harvard, realizo un estudio investigativo sobre ‘¿Qué es la inteligencia artificial?’, en el se indicó que, el desarrollo de estas herramientas inteligentes, provienen de la acción del uso constante de los computadores, ya que, estas funcionan con el mismo mecanismo y objetivo, el cual es comprender la inteligencia humana.

A esto también se le atribuye que varios expertos en el tema, han nombrado a la Inteligencia Artificial (IA) como una rama de la informática, debido a que, esta se basa en algoritmos, códigos y sistemas matemáticos que permiten que su capacidad de entendimiento sea rápida y eficaz.

De acuerdo con la Primera Jornada de Inteligencia Artificial Generativa en Educación UNAM del 2023, alrededor de un 80% de las personas utiliza Inteligencia Artificial sin darse cuenta. Una de las plataformas de IA más reconocidas es ChatGPT, le contamos de que se trata y como funciona.

ChatGPT

ChatGPT es una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, la cual es organización de investigación en IA, también trabaja en el desarrollo y avance de tecnologías. Esta Inteligencia está diseñada para entender y generar de manera rápida un texto, lo que permite que se sostenga una conversación con una persona, conocido en sector investigativo de tecnología como “GPT” que significa “Generative Pre-trained Transformer,”, la que permite a ChatGPT genere respuestas coherentes.

Funciones de ChatGPT

Al utilizar esta herramienta de Inteligencia Artificial también hay que tener presente que esta cuenta con algunas limitaciones, puesto que, llegar a generar respuestas incorrectas, debido a que no puede comprender distintos temas ya sea por qué su escritura es confusa o no cuenta con una base de información actualizada sobre el tema que se preguntó. Estas son algunas de sus funciones:

Ayuda a redactar textos.

Responde preguntas.

Generación de contenido creativo.

Traducción de idiomas.

Simulación de conversaciones.

Análisis de texto.

Información y noticias.

Los 10 países que más usan ChatGPT

De acuerdo con un estudio de análisis realizado por la International Data Corporation (IDC), explicó detalladamente los montos monetarios que los gobiernos y empresas en tecnologías gastan en inteligencia artificial, esto dio como resultado que al año se supera los 500.000 millones de dólares. Además, añadió, el porcentaje de los países que más utilizan la Inteligencia Artificial ChatGPT, dentro de la lista, se encuentra como última posición un país latinoamericano:

Estados Unidos: 10,4%

India: 9,8%

Japón: 6,07%

Indonesia: 3,77%

Canadá: 3,21%

Francia: 3,08%

China: 2,56%

Alemania: 2.46%

Suecia: 2,43%

Brasil: 2,18%

No obstante, entre los países latinoamericanos que más utilizan esta IA, se encuentra Colombia con un 1.9%, México con 1.7%, se estima que esta y otras herramientas se conviertan en una fuente primaria de uso en los dispositivos tecnologicos,