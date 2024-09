López Obrador resalta avances en salud, seguridad y economía en su informe final

México

Durante su último informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un balance de los logros y avances alcanzados durante su mandato. En materia de salud, destacó la implementación del sistema IMSS-Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual, según el mandatario, “no solo ha cumplido con sus expectativas, sino que ha superado las de su modelo inspirador: el sistema de salud de Dinamarca”. López Obrador señaló que el IMSS-Bienestar se ha establecido en 23 estados de la República, ofreciendo servicios de salud universales y gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social. “Este sistema de Salud Pública ya es el más eficaz en el mundo, dije que iba ser como el de Dinamarca, no, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca”, afirmó.

En el ámbito de seguridad, el presidente informó sobre una reducción en delitos federales, incluyendo disminuciones en homicidios dolosos, robos y secuestros. Estos avances, señaló López Obrador, son el resultado del trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, a quienes agradeció por su papel crucial en la mejora de la seguridad y en la administración de aduanas.

En cuanto a energía, López Obrador prometió que México alcanzará la autosuficiencia mediante la adquisición de nuevas plantas y la rehabilitación de las existentes, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética del país y reducir la dependencia de recursos externos.

El presidente también se refirió a los avances en infraestructura, destacando proyectos como el Tren Maya y la rehabilitación de espacios culturales. Además, defendió su propuesta de reforma al Poder Judicial y solicitó la opinión de los asistentes sobre la elección popular de jueces y magistrados.

A pesar de las tensiones recientes con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), López Obrador celebró el aumento en la inversión extranjera, que ha posicionado a México como el principal socio comercial de Estados Unidos. En términos económicos, subrayó que México es ahora el segundo país con menor tasa de desempleo a nivel mundial, y señaló que el salario promedio de los trabajadores aumentó de US$17.91 (352 pesos) diarios en 2018 a US$29.87 (587 pesos) en 2024. Además, informó que, en los últimos cinco años, 9,5 millones de ciudadanos han dejado de ser pobres.