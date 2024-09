Con diálogo interétnico, el Gobierno busca apaciguar las tensiones sociales en el Cauca

Cauca

El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior comenzó en el Cauca la construcción de un diálogo interétnico con el objetivo de alivianar la crisis social en el departamento. Esta iniciativa hace parte de una estrategia que busca mejorar las condiciones de los habitantes de este territorio.

“El Cauca vive unas tensiones sociales muy grandes de conflictividad que no son nuevas, cada vez más profundas y con una crisis de representatividad muy grande de sus liderazgos. Y esa crisis de conflictividad social está atravesada por el conflicto armado, que se ha recrudecido especialmente por cuenta de las disidencias del señor Iván Mordisco, las cuales está combatiendo nuestras fuerzas militares y de policía”, comenzó indicando el ministro Juan Fernando Cristo en su diagnóstico.

El jefe de cartera explicó que la propuesta que venimos consiste de tres puntos: “Primero, un pacto de transformación territorial por el Cauca, con una inversión muy grande en los próximos dos años en lo que resta del mandato del presidente Petro, en infraestructura, en agua potable, en proyectos productivos y en generación de energía”.

El segundo punto es este diálogo interétnico e intercultural que a juicio del funcionario “es urgente y es necesario en el Cauca”. Por eso ha dicho que “vamos a promover para que sea facilitado además por las Naciones Unidas, por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica Colombiana”.

En el marco de esta estrategia, cuyo tercer punto es la anunciada sede alterna del Ministerio en el departamento, Cristo se ha reunido con autoridades locales y regionales, con los gremios empresariales y con representantes de movimientos campesinos e indígenas. Según ha dicho, en esta visita al Cauca se pactaron las bases para arrancar con esta propuesta.

De otra parte, el ministro habló sobre los enfrentamientos que se presentaron en el municipio de El Plateado. Advirtió que “van a continuar porque no hay cese al fuego, porque hay una ofensiva de las Fuerzas Militares, porque hay una instrucción del presidente de la República de avanzar en el recuperar el control territorial que se perdió, no de ahora, hace muchos años, en el Mikay, en el Plateado, en toda esta zona de Argelia”.

Aseguró que en el Gobierno “lamentamos esos enfrentamientos y estamos en contacto con nuestras Fuerzas Militares y de Policía, que tienen un compromiso muy claro en recuperar la seguridad de los caucanos”. Eso sí, insistió en que “eso no es suficiente. Necesitamos una intervención integral en los municipios PDET del departamento del Cauca, que son los que más sufren la violencia. Si no transformamos esos territorios, no vamos a acabar con esa violencia”.