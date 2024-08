¿Qué dijo el rector del colegio donde se presentó la pelea entre 2 estudiantes en Armenia?

Armenia

El rector de la institución Teresita Montes, sede Luis Carlos Galán Diego Fernando Mosquera también al rechazar estos hechos manifestó que, si hubo actuación de las autoridades educativas en el mismo momento de los hechos, pero recordó que se debe actuar de acuerdo al manual de convivencia, al debido proceso y que son menores de 14 años de edad.

Rector Colegio Teresita Montes, sede Luis Carlos Galán

En efecto el pasado martes durante el espacio del recreo una tres niñas protagonizaron una riña que pues fue viralizada a través de las redes sociales de los videos que los mismos estudiantes en el momento de la riña grabaron, inmediatamente, pues como era de la del espacio del descanso, pues los profesores son ubicados en diferentes sitios para vigilar y para para cuidar, pues las actividades de descanso y uno de los docentes se da cuenta situación se percata la situación y pues entra a parar la pelea y a conducir las estudiantes a la coordinación”

Y agregó “allí en coordinación pues se activa la ruta está establecida en el Manual de Convivencia de acuerdo con la ley 1620 de 2000 o Ley de Convivencia Escolar que tipifica las situaciones de convivencia entre tres tipos tipo 1 tipo 2 tipo 3 y esta situación es una situación digamos tipo 2 no entre dos y tipo 3 porque dice la ley que una situación tipo 3 es cuando reviste la calidad de delito pero pues aquí no estamos hablando de delito estamos hablando de unas agresiones interpersonales no son delitos son menores de 14 años, niñas de secundaria, de grados inferiores grados sextos y pues hablar de delito pues sería digamos muy pretencioso como se pretende siempre establecer el manejo de acuerdo con la ruta pues es desde luego revisar que si se requiere uno la atención médica o psicológica hacer las revisiones correspondientes y citar a los pares de familia de esas de esos estudiantes implicados y convocar a el Comité de Convivencia para que determine algunas acciones de promoción prevención

Las orientadoras escolares inmediatamente entran también a hacer su trabajo para hacer las remisiones a las comisarías de familia.

A tener en cuenta

El rector de la institución educativa manifestó que la institución realiza acciones de carácter pedagógico muchos padres de familia, la comunidad cuando critica esa situación es y cuando dice que los colegios no hacen nada que el rector no hace nada que el coordinador no hace nada, es porque piensan que nosotros somos un Juzgado Penal lo que somos una comisaría de policía. Entonces que usted va a coger los niños y los va a encerrar, seguramente los va a meter a un calabozo o los va a echar del colegio inmediatamente les va a decir, no vuelvan más, pero eso no funciona así y eso debe quedar claro, para la comunidad que a veces responsabiliza a las instituciones educativas y dice que es que no hacen

Nosotros no somos autoridades de policía ni judiciales y como le digo establecemos unas acciones de carácter pedagógico precisamente para restablecer el derecho de los estudiantes a un buen ambiente etcétera, hay acciones que se marcan dentro de lo que se llama justicia restaurativa y con base en esa justicia restaurativa, pues se hace la reconciliación el perdón, etcétera.

No hay derecho, niñas a los golpes dentro de un colegio en Armenia, hay sanciones