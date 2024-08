Protesta de transportadores de carga en Cúcuta: Rutas y horarios

Cúcuta

Los transportadores de carga de Norte de Santander se suman a la jornada de movilización convocada a nivel nacional en rechazo al incremento en los costos del ACPM.

Las concentraciones iniciarán a partir de las 8 a.m. en los municipios de Ábrego, Los Patios, Ocaña y la ciudad de Cúcuta, con una reunión entre los representantes del gremio, posteriormente inicia la caravana a las 9 a.m., donde se espera la participación de cientos de conductores que por un solo carril se movilizarán con sus vehículos con el fin de no obstaculizar el tráfico.

“La concentración inicia en el Lubricentro El Molino en el municipio de Los Patios, nos movilizaremos por el anillo vial hasta la redoma de El Escobal, llegamos a Sevilla y como punto final nos ubicamos en la Central de Abastos de Cúcuta. Allí daremos por finalizada la movilización, obviamente respetando las vías y sin ningún tipo de inconvenientes, dando a conocer al gobierno el rechazo a que se incremente el ACPM” dijo a Caracol Radio Andrew Cabrales, representante de la Asociación Colombiana de Camioneros.

Son 120 los vehículos convocados por la asociación para esta jornada, respaldados por los microbuses y busetas, llegando aproximadamente a los 180 o 200 vehículos.

“Esperemos que se sumen otros sectores, pero contamos con una manifestación fuerte que todos están respaldando. Estamos centrados en enviar un mensaje directo al Gobierno, que no vamos a tomar vías de hecho, pero sí tenemos inconformidad con el manejo de los hidrocarburos” puntualizó Cabrales.

La movilización estará acompañada por las autoridades del área metropolitana, además recomiendan a los conductores acatar todas las recomendaciones de tránsito.