Programación liga colombiana por la fecha 8: Estos partidos sufrieron cambios de horario

En medio de la euforia en el país por cuenta de la Selección Femenina en el Mundial Sub-20 y la Selección Masculina de cara a las Eliminatorias sudamericanas, el torneo local sigue su curso. A partir del sábado 31 de agosto se disputará la octava fecha del campeonato, la cual iniciará con el compromiso Jaguares Vs. Atlético Nacional y concluirá el martes 3 de septiembre con el clásico cafetero Deportivo Pereira Vs. Once Caldas.

Vale aclarar que tres compromisos de esta jornada están aplazados por cuenta del Mundial Femenino Sub-20, el cual será albergado por los estadios El Campín (Bogotá), Metropolitano de Techo (Bogotá), Pascual Guerrero (Cali) y Atanasio Girardot (Medellín).

Cambios en la programación

A través de un comunicado publicado en su página web, la Dimayor confirmó algunos cambios en la programación de esta octava fecha del fútbol colombiano. Atlético Nacional y Deportivo Cali son los equipos involucrados.

El cuadro antioqueño, que como se mencionó anteriormente abrirá la jornada en el Jaraguay de Montería, tenía agendado su partido ante Jagares para el sábado a las 5 de la tarde. Pues bien, la hora cambió y quedó para las 4:15 de la tarde. Lo anterior para que no se cruce este partido con el de la Selección Colombia Sub-20 ante Nueva Zelanda (6 PM).

El siguiente duelo en lista corresponde al Deportivo Cali Vs. Deportivo Pasto, dos equipos que se encuentran fuera del grupo de los ocho. En principio se jugaría el martes a las 8 de la noche en Palmaseca, pero ahora se llevará a cabo el lunes 2 de septiembre a las 7:30 de la noche. Y la razón es la misma: que no se cruce con el encuentro entre Colombia y Camerún por la segunda fecha del Grupo A.

Los demás compromisos se mantendrán de la misma forma.

Fecha 8 de la Liga de Colombia

Sábado 31 de agosto

Jaguares Vs. Atlético Nacional (Jaraguay) - 4:15 de la tarde

Boyacá Chicó Vs. Fortaleza (La Independencia) - 8 de la noche

Domingo primero de septiembre

Atlético Bucaramanga Vs. Deportes Tolima (Américo José Montanini) - 3 de la tarde

Millonarios Vs. Patriotas (Bello Horizonte) - 5:10 de la tarde

Junior Vs. Independiente Santa Fe (Metropolitano) - 7:20 de la noche

Lunes 2 de septiembre

Deportivo Cali Vs. Deportivo Pasto (Palmaseca) - 7:30 de la noche

Martes 3 de septiembre

Deportivo Pereira Vs. Once Caldas (Hernán Ramírez Villegas) - 6 de la tarde