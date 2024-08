Macnelly sobre la llegada de Efraín Juárez a Nacional: “Había mejores opciones”

La salida de Pablo Repetto de Atlético Nacional fue una de las noticias más inesperadas de la semana, el entrenador uruguayo había cosechado resultados positivos en el arranque de la presente liga colombiana y se ubicaba a tan solo tres puntos del líder Once Caldas.

Aunque se desconocen con certeza las razones de su salida, se especula que su relación con los jugadores del plantel no eran las mejores y esto lo habría llevado a salir de la institución; Repetto había llegado a Medellín en febrero de este año y apenas estuvo al mando del equipo durante seis meses.

Fue aún mayor la sorpresa conocer el remplazo del uruguayo, que sería el entrenador mexicano Efraín Juárez, un técnico del que se conoce poco en Colombia y que los seguidores ‘verdolagas’ lo ven como una apuesta de las directivas.

Esta idea también la comparte el ídolo y leyenda de Atlético Nacional, Macnelly Torres, que fue uno de los invitados de ‘El Alargue’ de Caracol Radio durante este jueves 29 de agosto, donde habló sobre la convocatoria de la Selección Colombia y la actualidad del equipo paisa.

¿Cabía Borja en la Selección?: “Yo creo que los delanteros viven de los goles y Borja sigue marcando, claro que cabe en la Selección, está haciendo goles en el momento y eso es clave. Yo creo que un técnico trata de conformar el equipo con diferentes características, no sé con qué jugador estarán comparando a Borja para que se decanten por el otro, pero Borja viene haciéndolo bien en Argentina”.

¿Era Borja o Juan Camilo Hernández?: “Yo pienso que las características del ‘cucho’ no son las mismas que las de Borja, Juan Camilo tiene más juego, sale a jugar, puede ser un poco más técnico, en cambio, Borja es un jugador más potente, más de área, más finalizador, la comparación no la comparto”.

¿Y entre Borja y Córdoba?: “Lo de Córdoba es distinto, de él si considero que tenga las mismas condiciones que Borja, pero él la rompió, aprovechó su oportunidad y si tengo que elegir entre él o Borja, me quedo con Córdoba, porque si a uno le dan minutos y la rompe, ya queda dentro de la próxima convocatoria, para mí Córdoba es el ‘9′ titular de la Selección”.

La ausencia de Carrascal: “Carrascal no tuvo muchos minutos en la Copa América y eso le afectó mucho, porque si entre 26 o 27 jugadores tienes poca acción, el profe comienza a tener eso en cuenta de cara a próximas convocatorias, sobre eso hacen los llamados, no sé cómo estará Carrascal, pero siempre lleva la delantera, en este caso, por la falta de minutos quizá eso haya influido”.

La falta de minutos de James: “James demostró que sin tener minutos en el equipo puede rendir en la Selección, el tema pasa también por ver cómo ha entrenado los últimos días sin club, todos sabemos que fue el mejor jugador de la Copa América, obviamente si no está bien su fútbol no será claro, pero indudablemente cuando él se pone la camiseta siempre rinde, se transforma”.

¿Le gustó la convocatoria?: “La convocatoria me gustó, para mí es un privilegio que tengamos tantos jugadores en la élite, con edades importantes de cara a la próxima Copa América, al próximo Mundial, hay un abanico de opciones que van a permitir tener diversas convocatorias”.

El nuevo entrenador de Nacional: “Lo del nuevo técnico de Nacional, la verdad es que tengo poco que hablar porque no lo conozco, no sé su forma de trabajar, es muy raro que un club como Nacional lleve a alguien con una hoja de vida sin importancia, según entiendo ha dirigido pocos equipos, no hablo de la juventud, más que todo hablo del perfil para dirigir Nacional, la apuesta la están haciendo los directivos, queda esperar”.

El trabajo de Repetto: “Voy a aclarar, lo de Repetto no lo entendí, yo considero que él no era el entrenador con la idea de juego para Atlético Nacional, según lo que conocí de su trabajo con Independiente del Valle, pero bueno, estaba ahí y creo que no se dan las formas, es entendible, ahora siento que con todo lo que se conoce de lo poco de Juárez, están apostando por una idea de juego diferente, hay que esperar que las cosas salgan bien”.

¿Y si le va mal a Juárez en los primeros partidos?: “Es difícil que los resultados lleguen rápidamente, vi la rueda de prensa y dijo que sabía donde estaba, que era un equipo grande, que entendía la presión, debe ser de esperar un tiempo mientras se plasma una idea, hay que darle sesiones de entrenamiento, el equipo debe pelear títulos e ir mejorando en el juego, el tema no se trata de tres partidos malos y sacamos al técnico, no, hay que darle su tiempo de trabajo”.

La idea de juego del equipo: “Nacional debe tener un estilo de juego que enamore y le guste a la gente, eso no se da en un ciclo donde juegue cinco partidos bien no, puede tener bajas, los resultados van acompañando el proceso, pero no podemos esperar que un equipo con un nuevo entrenador juegue bien de un momento para el otro, debe haber un equilibrio”.

Recuperar la idea que los llevo al éxito: “El tema es seguir apostando por entrenadores que sean de la idea de Atlético Nacional, esa es la idea y creo que esa es la apuesta con Juárez, que repito, no lo conozco, pero debemos recuperar la idea del mejor momento del equipo”.

Otras opciones en el banquillo para el equipo: “Lo de Repetto es una sorpresa para todos, realmente al equipo no le estaba yendo mal, no jugaba como queríamos, pero obtenía resultados, sacaron al técnico, tomaron la decisión y quedamos ‘gringos’, uno creería que el nuevo entrenador llega con una idea nueva, más similar a la de Nacional, me sorprende es traer a un DT con tan poca experiencia, quizá habría unas opciones acá en Colombia con mayor experiencia, pero uno no sabe la decisión del porqué un técnico extranjero, no es mucho lo que hay que decir de él, porque nadie lo conoce”.