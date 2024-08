Por mala estructuración, la EDU tiene parados cuatro proyectos de regalías en Yondó

Yondó, Antioquia

Entre los contratos que tiene en la mira el Departamento Nacional de Planeación por obras que no avanzan y que fueron financiadas a través del Sistema General de Regalías están tres firmados entre la Alcaldía de Yondó y la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín.

Se trata de contratos que incluyen 14 proyectos por 78 mil millones de pesos, dos de estos estos paralizados y dos sin empezar. Se trata de la construcción de vivienda y la pavimentación de dos vías en Yondó, Yolombó y Puerto Nare.

Contrato uno: 250 viviendas que NO despegan

De estos, el contrato que más relevancia tomó en la exposición del director de DPN, Alexander López Maya, fue uno que incluye dos proyectos, para la construcción de 250 viviendas en Yondó, Puerto Nare y Yolombó.

En su exposición el señor López Maya aseguró que estos dos proyectos, que suman 16 mil millones de pesos y tiene como fecha de entrega el 15 de febrero del 2025, están a menos de seis meses de que venza el cronograma y tienen solo el 0.22% y 0.44% de avance, aunque el desembolso de recursos está en un 90%.

Caracol Radio consultó con por el estado de estos dos proyectos en la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín y pudo confirmar que el contrato 134-2023 efectivamente NO está en ejecución, debido a que el mismo fue aprobado en el año 2021, pero cuando se contrató en el año 2023 NO se actualizaron los precios de los materiales.

Allí, la actual dirección de la EDU está esperando que se asignen nuevos recursos para poder adjudicar el proyecto al contratista definitivo, y de esta manera poder subsanar el faltante de recursos.

Aunque se acepta una mala estructuración contractual, por parte de la administración del exgerente de la EDU Raúl Eduardo Morales Valle, en la alcaldía de Daniel Quintero Calle, para tratar de amarrar el proyecto, los recursos girados por el DNP están asegurados en una cuenta bancaria, hasta que se completen para poder asignar el contrato.

Contrato dos: Una vía que necesita más de 4 mil millones

Otro de los contratos financiados por el SGR y qué está parado es el 383 del 2021, que tiene cuatro proyectos estipulados, pero uno de estos paralizado; el que corresponde al mejoramiento de vías en el sector Don Juan – No te pases y requiere recursos extra por 4 mil 431 millones de pesos

El contrato tuvo como fecha de inicio el 14 de diciembre del 2021 y fue firmado por el exgerente Wilder Wiler Echavarría Arango, hoy asesor del despacho del ministerio de Minas y Energía. Para este proyecto ya fueron invertidos 10 mil 014 millones de pesos.

Contrato tres: Una importante vía que requiere 11 mil millones

El tercer contrato es el más grande, el 292 del 2021, el cual tiene ocho proyectos; justamente el más grande de estos y está paralizado.

Se trata de la construcción de alternativa de pavimentación y construcción de obras de arte en el corredor vial La Ye de Marley a la vereda San Francisco, el cual tiene una inversión de 33 mil 399 millones de pesos y necesita 14 mil 493 millones de pesos extra. Se trata de un importante corredor para unir zonas rurales de este municipio. Este contrato también fue firmado por Wilder Wiler Echavarría Arango

Yondó, el municipio rico en regalías y pobre en inversión

Yondó es uno de los municipios de Antioquia que más recibe recursos del Sistema General de Regalías, gracias a la producción superior a los 4 millones de barriles de petróleo al año en los campos Casabe y Casabe Sur, operados por Ecopetrol.

Según una matriz de inversiones conocida por Caracol Radio, en esta localidad del Magdalena Medio, en Antioquia, se le han asignado en los últimos tres años 123 proyectos que podría alcanzar una inversión potencial de más de 600 mil millones de pesos.

Sin embargo, este NO es el municipio desarrollado en vivienda, espacio público, servicios públicos, conectividad e infraestructura acorde a la histórica extracción de hidrocarburos.

El diputado Luis Peláez, oriundo de la región, aseguró que Yondó puede ser descrito como es un municipio que parece más un corregimiento. Este, está ubicado al costado occidente del río Magdalena, al frente Barrancabermeja, pero sus condiciones sociales y de infraestructura no reflejan los millonarios recursos provenientes de 14 mil barriles diarios.

“Esas regalías no han tenido un impacto en el desarrollo del municipio. Yondó, lastimosamente, muchos de esos recursos terminan seguramente en contratistas o en gente que puede ser hasta que ni del municipio sea. Pero particularmente el desarrollo de Yondó es un desarrollo bastante atrasado, lastimosamente uno todavía, más que un municipio, ve poco desarrollo y eso realmente es a que las inversiones no se han hecho correctamente y no se han hecho respectivamente al municipio. Un municipio que es bastante rico, pero que no tiene una inversión ni social, ni empresarial, ni siquiera en proyectos de vivienda, porque tiene prácticamente el atraso de más de 30 años. No, o sea, los jardines infantiles y cancha pues de fútbol, no, incluso la cancha más grande, ojalá pues tuviese, digamos, un mantenimiento, pero son los habitantes de la misma zona del municipio que le hacen el mantenimiento. Insisto, los proyectos de vivienda son muy pocos”, señaló el diputado Peláez.

Incluso, habitantes del municipio le aseguraron a Caracol Radio que el Plan de Alimentación Escolar tiene dificultades, el acueducto tiene bastantes fallas y el vehículo recolector de basuras también tiene dificultades.