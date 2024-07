Contratos a dedo, de era Quintero, estancó la readecuación de los colegios

Medellín, Antioquia

Ante organismos de control fue enviada toda la documentación que demostraría que en el proceso de readecuación de 411 instituciones educativas en Medellín se habría dado un carrusel de contratación a privados sin capacidad de ejecución; o por lo menos esto es lo que señalaría las denuncias frente a la contratación que se dio entre los años 2022 y 2023 en la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín.

Todo esto habría ocurrido a través de un modelo similar al de Metroparques, caso en el que ya hay imputados y avanza el juicio. En este caso la EDU durante la administración de Daniel Quintero también se modificaron los manuales de contratación. Allí se determinó que la EDU podría contratar bajo invitación privada para contratos de hasta 10 mil millones de pesos, cuando antes solo se permitían para contratos de 500 millones de pesos; es decir se flexibilizó en razón de 20 veces.

Luego de esa modificación, que se dio en el 2021, en el 2022 el concejo de Medellín aprobó vigencias futuras por 319 mil millones para atender la contingencia en los colegios y la Alcaldía decidió que quien debía ejecutar era la EDU.

De esta manera, la EDU dividió el primer paquete de obras en 29 contratos de obra e intervención, por 197 mil millones de pesos, ninguno de ellos superando los 10 mil millones y de esta manera por invitación privada o como más comúnmente se dice: “a dedo”.

Los pocos avances en el 2023

El 77% de las obras contratadas en la administración anterior tenían retrasos a inicios del año 2024. solo un colegio, de los 229 proyectados inicialmente se entregó a satisfacción. Ante esto, la actual administración de la EDU tuvo que implementar un plan de choque que permitió y solo a través de un plan de choque, implementado este año, se logró avanzar significativamente en 62 colegios y se espera que sean 90 al finalizar el año.

Sin embargo, las directivas de la EDU encontraron varias circunstancias que han dificultado aún más las obras en los colegios. Una de ellas es que en los contratos de readecuación de 187 colegios NO hay clausulas penales por incumplimientos, por lo que legalmente, NO hay mecanismos para forzar a los contratistas a avanzar en las obras o desistir del contrato, durante todo el periodo pactado de ejecución.

Además, las directivas de la EDU se llevaron una sorpresa cuando llamaron a los consorcios a los que les adjudicaron las obras. Resulta que los representantes de varios de estos consorcios son las mismas personas, a pesar de que los consorcios están integrados por empresas diferentes.

Allí descubrieron otro aspecto que complica el avance de las obras; por estatutos la EDU NO hace anticipos a los contratistas, sino que cancela cada 10% de avance de obra, con 10% de diferencia. Pero, resulta, que varios de los consorcios NO tienen el músculo financiero para avanzar con las obras.