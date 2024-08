Efraín Juárez: “Sé dónde estoy, sé de dónde vengo, aquí no hay tiempos y excusas”

En un movimiento que ha sorprendido y generado incertidumbre, Atlético Nacional anunció a Efraín Juárez como su nuevo director técnico, reemplazando al uruguayo Pablo Repetto. El cambio se realizó en medio de un contexto de resistencia y críticas, tanto dentro como fuera del club.

El comunicado oficial de Atlético Nacional sostiene que la decisión de contratar al mexicano fue el resultado de “un proceso exhaustivo y riguroso”. Sin embargo, esta explicación no ha logrado calmar las preocupaciones de los aficionados y expertos. Juárez, exjugador de Pumas, América y Monterrey, y con una corta trayectoria como asistente técnico en New York City, Standard Lieja y Brujas, enfrenta un desafío considerable en su primer rol como técnico principal.

El despido de Repetto, quien aún tenía contrato hasta mediados de 2025 y tenía al equipo en la tercera posición de la Liga colombiana, ha sorprendido a muchos. La decisión ha sido criticada por su falta de coherencia, especialmente dado que el uruguayo había dirigido solo 17 partidos desde su llegada en marzo.

Críticas de los históricos

Entre los detractores más fuertes se encuentran Víctor Hugo Aristizábal y Faustino ‘el Tino’ Asprilla. Aristizábal expresó escepticismo sobre el impacto que Juárez podría tener, mientras que Asprilla cuestionó la lógica detrás de despedir a un técnico que mantenía al equipo en los primeros puestos y criticó el proceso de cambio, sugiriendo que podría haber motivos ocultos detrás de la decisión.

Mucha ilusión y mucho en que trabajar

En su primera rueda de prensa como técnico de Nacional, Juárez se mostró agradecido y entusiasta. En el video de presentación, Juárez afirmó: “Muy agradecido con la institución por confiar en mí y en mi cuerpo técnico. Estoy con la ilusión de poder venir y sumarme a este proyecto tan grande como lo es Nacional. Entiendo las expectativas y lo que significa llegar a una institución tan grande y al equipo más grande de Colombia. Es una responsabilidad de mucho trabajo y empeño. Con la colaboración de todos trataremos de cumplir los objetivos propuestos durante este semestre”.

Juárez también abordó la intensidad de su compromiso y las exigencias del club: “Sería muy irrespetuoso comprometerme a que vamos a ganar, pero sé las exigencias del club, no vengo a pasar el tiempo. No dejé a mi familia a más de 12 mil kilómetros para mirar qué va a pasar aquí. Estoy bastante preparado, sé dónde estoy, sé de dónde vengo. Aquí no hay tiempos y excusas, es un equipo que te exige desde el día uno”.

¿Un estilo de juego propio?

Sobre el estilo de juego, el nuevo técnico dijo: “Es un fútbol ofensivo, dinámico, con intensidad y que tenga picos de rendimiento altos. Siempre pondré mi estructura pensando en ser ofensivo. Me encanta tener la pelota. Van a ver un fútbol dinámico, intenso, alegre pero siempre con mucha estructura”.

Juárez también expresó su respeto por los grandes técnicos que han pasado por Nacional: “Es un honor estar acá después de los monstruos que han pasado por acá. Zubeldía, Maturana, Reinaldo Rueda”.

Mensaje a la hinchada

“Que recuerden los hinchas que vamos a darles muchas alegrías. Sería muy irrespetuoso decir que vamos a ganar el campeonato, pero no vengo a perder el tiempo. A los que tienen dudas, seguramente se van a subir a este tren en el futuro. Las puertas del tren siempre van a estar abiertas”.

Con Efraín Juárez al mando, Atlético Nacional enfrenta un período de transición que será observado con gran atención. La hinchada y los críticos seguirán de cerca su capacidad para cumplir con las altas expectativas que se le imponen en el equipo más exitoso del fútbol colombiano.