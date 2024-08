Las 8 razas de perro más protectorias, según expertos: guardianes y amigables

Se ha dicho que el perro es “el mejor amigo del hombre” pues son conocidos por su lealtad, inseparable, compañía y sentido de protección. Cada vez es más frecuente que las personas opten por adoptar mascotas en busca de compañía, afecto y propósito en sus vidas.

En el mundo se han reconocido más de 300 razas, clasificadas en diez grupos, que comparten características genéticas comunes, según su conformación física, así como a su comportamiento, y aptitudes fisiológicas y psicológicas. Algunos de los más reconocidos son: pastores, grandes caninos de vigilancia y protección, cazadores, salchicha, tipo lobo, de rastreo, de compañía, entre otros.

Si le interesa conseguir un perro que combine la seguridad con una naturaleza amigable, le mostramos 8 razas consideradas como las más protectoras y tiernas:

¿Cuáles son las razas más protectoras?

El adoptar una mascota es un acto que muchas personas y familias en el mundo hacen. Su intención es darle la bienvenida a un nuevo miembro al cual se le pueda dar amor, compañía y cariño. El tener un perro en el hogar puede traer beneficios como niveles bajos de estrés, mejoras en tratamientos psicológicos, entre otros de acuerdo con el portal de Purina. Aquellas personas que deciden llevar a casa un perrito, tienden a preferir razas consideradas como protectoras. Estas razas tienden a ser territoriales, leales y pueden requerir un entrenamiento adicional para que logren adaptarse a su familia y entorno doméstico.

Estas son 8 razas de perros guardianes que podrían ser una gran opción para su familia y su hogar:

Pastor Alemán:

El Pastor Alemán es uno de los perros más conocidos por su habilidad para proteger. Esta raza destaca por su inteligencia y valentía, lo que la convierte en una excelente opción para tareas de patrullaje y protección familiar. Son bastante activos, fáciles de adiestrar y debido a que necesitan una gran cantidad de ejercicio, son perfectos para compartir actividades al aire libre.

De acuerdo con la marca para alimentos para mascotas Hill´s, esta raza se lleva bien con los niños, pero tienden a dudar de la gente extraña, por lo que su adiestramiento se vuelve fundamental desde una temprana edad. Se recomienda exponerlos a la familia, personas cercanas como vecinos y a sus mascotas, de no ser así, pueden desencadenar comportamientos de sobreprotección y agresividad.

Rottweiler:

El Rottweiler es una raza robusta y valiente, conocida por su capacidad de proteger su hogar y comportamiento enérgico. A diferencia de las creencias populares, no son una raza agresiva ni violenta; sin embargo, no se recomienda su adopción para personas sin experiencia. Tienen a poseer mucha agilidad, lo que le permite saltar y correr con facilidad. El portal web de Purina menciona su fidelidad incondicional, lo que activa su instinto protector. Puede ser un poco lento para madurar, por lo que un adiestramiento extra es recomendado por los expertos.

Dóberman:

Los Dóberman son reconocidos por su agilidad y vigilancia, según el portal especializado para mascotas Pawious. Estos perros tienen una alta capacidad de alerta y un instinto protector innato. Su naturaleza leal y su capacidad para aprender rápidamente los hacen ideales para roles de protección y seguridad. Necesitan mucho ejercicio debido a su temperamento enérgico, así como una cuidadosa socialización con las personas y otras mascotas. Su personalidad es atenta, cariñosa y dulce con quienes conviven. Se han documentado casos en los que solo se apegan a una persona durante toda su vida.

Bullmástiff:

El Bullmástiff es otro maravilloso perro guardián. Como se menciona en el portal de la compañía de alimentos para animales Purina, esta raza es conocida por su tamaño imponente y su instinto protector. A pesar de su apariencia intimidante, son muy cariñosos con sus dueños y se muestran muy protectores con su entorno.

Generalmente, son calmados y de trato fácil, lo que los hace aptos para hogares con niños. Esta actitud suele cambiar con los extraños debido a que tienden a sospechar de aquellos que no son parte de la familia. Pueden ser independientes y menos tolerantes con otras mascotas en la casa, lo que hace de su entrenamiento un reto. Quienes decidan adoptarlos recibirán una compañía amorosa y lealtad incondicional.

Boxer:

Los Boxers son perros enérgicos y atentos, robustos, musculares y poderosos. Reconocidos por su habilidad para proteger y vigilar. Su fidelidad y afecto hacia su familia, combinados con su naturaleza alerta, los hacen una magnífica opción para un perro guardián. Hill’s lo cataloga como un perro inteligente, muy activo, juguetón y que le gusta andar ocupado. Sus niveles de lealtad son muy altos, por lo que intentarán proteger a su dueño y su familia de extraños, así que no es recomendable dejarlos sueltos.

Aunque tienen la reputación de atacar otros animales, esto se puede evitar si desde pequeños son expuestos al contacto con otras mascotas en casa. Una desventaja de esta raza es que tiende a ladrar excesivamente sin razón.

Dálmata:

Una raza más reconocida por su apariencia distintiva, pero que es muy efectiva en los roles de custodia. Su historia como perros de carruaje los ha dotado de una naturaleza protectora y vigilante, además de ser muy amigables con los niños. Se caracterizan por ser leales, juguetones e inteligentes.

Se desarrollan mejor con la compañía humana, lo que hace que adquieran cierto nivel de sensibilidad. También se resalta su buena memoria, pues se dice que pueden recordar muchos detalles de las personas por años. Aunque no son agresivos con los niños, se recomienda que estos ya estén un poco más grandes para poder disfrutar de este canino. Pueden llegar a ser reservados, incluso tímidos, con extraños y agresivos con otras mascotas.

Akita:

El Akita es una raza japonesa que destaca por su nobleza, valentía y lealtad. Tienen una fuerte inclinación a proteger a sus familias y a su hogar. Su carácter reservado con extraños y su naturaleza protectora los hacen ideales para la guardia. No es un perro que tienda a estar en grupo, parece ser que prefiere la compañía de una persona o incluso estar solo, esto hace que sea agresivo con otras mascotas en casa.

Es un perro territorial y solo ladran si perciben algo extraño a su alrededor. Por ser tan inteligentes, las rutinas de entrenamiento pueden llegar a aburrirles. Debido a que son un poco difíciles de controlar, no son recomendados para todas las personas, pero sí es seguro que son una de razas más leales.

Alaskan Malamute:

Los Alaskan Malamutes son perros conocidos por su fuerza y resistencia. Esta raza tiene un fuerte instinto de protección y se muestra leal a su familia. Aunque son menos conocidos que algunas otras razas de guardia, su tamaño y naturaleza protectora los convierten en una gran opción.

Al igual que el Rottweiler, no es recomendable su adopción para quienes no tienen experiencia previa con mascotas. Aunque tienen el aspecto de un lobo, lo cierto es que no actúan como tal, por el contrario, tienden a ser amistosos y cariñosos dentro de su hogar. Hay que tener especial cuidado porque son muy enérgicos y babean mucho. Les gusta perseguir pequeños animales como ardillas o gatos, por lo que se recomienda una socialización temprana y completa, así como un control de obediencia.