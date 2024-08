Julio Comesaña le abre la puerta al Junior: “Si me llama, lo escucharía”

Junior de Barranquilla atraviesa una etapa turbulenta que ha encendido las alarmas entre sus aficionados y generado especulaciones sobre el futuro del técnico Arturo Reyes. La reciente derrota del equipo ante Deportivo Pasto, sumada a la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Colo-Colo, ha reavivado los rumores sobre una posible salida de Reyes. En una reciente entrevista con el medio Camerino Deportes, el uruguayo comentó sobre la posibilidad de un retorno a la institución barranquillera.

A pesar de haber manifestado su intención de seguir al mando hasta el final de su contrato en diciembre, las críticas sobre el desempeño del equipo y el juego desplegado en el actual semestre han puesto su continuidad en el centro del debate. El equipo rojiblanco, que actualmente ocupa la séptima posición en la Liga colombiana, ha mostrado un rendimiento que ha decepcionado tanto a la afición como a los analistas.

En este clima de incertidumbre, el nombre de Julio Comesaña ha vuelto a resonar como posible sustituto de Reyes. El uruguayo, que ha dirigido a Junior en diez ocasiones diferentes y es considerado una de las figuras más emblemáticas en la historia del club, no ha cerrado la puerta a una nueva negociación con los directivos. Comesaña declaró: “Si me llamara Fuad Char, lo escucharía. Yo no puedo decirle: ‘No, mire Fuad, no me voy a sentar con usted, no quiero hablar de nada’, porque no sé lo que me va a ofrecer”, comentó el uruguayo al medio Camerino Deportes.

La última etapa de Comesaña en el banquillo de Junior fue en el segundo semestre de 2022, cuando reemplazó a Juan Cruz Real. Su breve, pero recordado paso dejó huella en la afición y añade peso a las especulaciones actuales.

Mientras tanto, el club se encuentra en un momento crítico en el año del centenario. La decepcionante eliminación en la Copa Libertadores y las recientes derrotas en la liga han intensificado la presión sobre la gestión de Reyes. A pesar del respaldo actual de la directiva, si los resultados no mejoran, no se puede descartar una posible reestructuración.

Junior y su hinchada esperan que el equipo pueda revertir la difícil situación actual y lograr una recuperación que les permita volver a competir en la Copa Libertadores y pelear por el título en la Liga. Solo el tiempo dirá si Arturo Reyes logra salir adelante o si, finalmente, el regreso de Julio Comesaña a la dirección técnica se concretará.